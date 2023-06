Crash au Manitoba: au moins 15 morts, selon des sources à CTV News

Les équipes d’urgence et plusieurs ambulances aériennes répondent à ce que la GRC du Manitoba décrit comme un accident très grave sur la route transcanadienne près de Carberry, au Manitoba.

Des sources disent à CTV News qu’au moins 15 personnes ont été tuées dans l’accident.

La GRC a déclaré que l’accident s’était produit sur les autoroutes 1 et 5, près de Carberry, une communauté située à deux heures à l’ouest de Winnipeg.

CTV News a appris que deux ambulances aériennes STARS avaient été appelées sur les lieux de l’accident – ​​une de Winnipeg et une de Regina, ainsi que d’autres intervenants d’urgence transportés par avion vers la région. STARS a déclaré qu’au total, 14 membres de son équipe médicale répondent.

L’accident a incité le Centre des sciences de la santé de Winnipeg à déclarer un code orange pour un incident faisant de nombreuses victimes.

« Le Centre des sciences de la santé de Winnipeg ainsi que les hôpitaux de Prairie Mountain Health et de la Région sanitaire de Winnipeg sont prêts à recevoir des patients liés à cet événement, et/ou des patients déplacés afin de créer une capacité au centre tertiaire du Manitoba », indique un communiqué de Shared Health. .

« Les équipes d’intervention sont sur les lieux et transportent les patients et les équipes des services d’urgence, de chirurgie et de soins intensifs du HSC et du Centre régional de santé de Brandon (BRHC) sont prêtes à répondre aux besoins de soins des patients entrants. »

Tracy Leitch conduisait le long de la route transcanadienne vers midi jeudi lorsqu’elle est arrivée sur les lieux de l’accident.

« Avant d’arriver sur les lieux, nous (avions) vu beaucoup de fumée », a-t-elle déclaré.

Sur les lieux, elle a dit avoir vu un semi-remorque avec l’avant froissé et fumant, et un autre véhicule qui, selon elle, était gravement endommagé.

« Il ne restait plus rien du véhicule », a-t-elle dit, affirmant qu’elle n’avait jamais vu un accident comme celui-ci auparavant. « J’étais presque en larmes et j’ai presque eu une crise de panique. Comme si j’avais vraiment mal au ventre. »

La route transcanadienne est fermée sur trois kilomètres dans les deux sens à partir du site de l’accident.

La GRC du Manitoba demande aux conducteurs d’éviter le secteur. La police a déclaré qu’elle fournirait plus de détails sur l’accident.



C’est une nouvelle de dernière minute. Plus à venir.