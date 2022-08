Craquez un rhume à tout moment de la journée au premier bar komboucha de Kelowna

Chaque heure peut être une happy hour lorsque vous êtes dans un bar à komboucha.

Le premier bar à kombucha et à kéfir d’eau de Kelowna est ouvert dans le quartier de la brasserie.

MotherLove Ferments produit du kombucha et du kéfir d’eau en utilisant tous les ingrédients biologiques, une teneur élevée en probiotiques et rien d’artificiel.

Les boissons pétillantes, aigres-douces et fermentées sont disponibles en quatre saveurs, dont la piña colada, le mojito et la limonade à la lavande, avec des saveurs spéciales de saison disponibles à différents moments de l’année.

Le bar vend des vols, des remplissages de growler, des dégustations et des verres de kombucha et de kéfir d’eau et propose des visites sur demande.

MotherLove produit également une nouvelle boisson alcoolisée à base de kombucha sous une nouvelle marque appelée Day Pass.

Le produit des achats de growlers est reversé à des œuvres caritatives locales et le produit des dégustations est reversé à des organisations à but non lucratif.

Le brasseur de komboucha se veut une entreprise durable. Ils envoient le compost de thé restant de la production de kombucha aux fermes locales et utilisent des alternatives au plastique dans la mesure du possible.

Les clients peuvent acheter ou recharger des growlers en verre, ou utiliser leurs contenants, pour acheter du komboucha ou du kéfir en vrac.

MotherLove a récemment opté pour les canettes en aluminium, une option plus facilement recyclable, pour ses boissons à portion individuelle.

“Être recyclable à l’infini avec très peu de perte de qualité signifie que chaque boîte que vous recyclez réduit votre impact sur l’environnement. Ajoutez à cela le fait d’être léger, facile à transporter et moins cassant et nous avons un choix de contenants à usage unique supérieur dans lequel nous pouvons nous sentir vraiment bien », explique la fondatrice Rochelle Minagawa.

La salle de dégustation Kombucha Bar de MotherLove Ferments est située en face de BC Tree Fruits au 109-889 Vaughan Avenue à Kelowna. Pour plus d’informations, visitez motherloveferments.com.

« C’est tellement excitant d’avoir cette nouvelle installation de production et cette salle de dégustation au cœur d’un quartier aussi dynamique et en pleine croissance », déclare Minagawa.

Après des débuts modestes dans la cuisine de Minagawa, l’entreprise vend maintenant ses boissons partout en Colombie-Britannique et en Alberta. La nouvelle installation de MotherLove Ferments est le quatrième site de l’entreprise en seulement six ans.

