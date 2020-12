Illustration photo par The Daily Beast / Getty

Le président Donald Trump n’a peut-être plus que sept semaines au pouvoir, mais il a donné à ses principaux conseillers le feu vert pour battre le régime iranien – tout ce qui ne risque pas une guerre totale avant l’inauguration de Joe Biden.

Selon plusieurs responsables américains familiers avec la question, ces dernières semaines, Trump a joué un rôle plus passif dans la supervision personnelle de la politique iranienne pendant les derniers mois critiques jusqu’au jour de l’inauguration. Un responsable de la Maison Blanche a décrit la semaine dernière Trump comme étant principalement «vérifié» sur cette question majeure de politique étrangère, ayant été consumé par son effort juridique maladroit pour voler les élections de 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus, ainsi que par d’autres griefs de son animal du moment. .

Mais Trump a donné à certains de ses responsables administratifs les plus belliqueux, en particulier à son haut diplomate, Mike Pompeo, carte blanche pour contraindre et punir la République islamique de manière aussi agressive qu’ils le souhaitent dans les semaines à venir. Tout ce que Trump demande, c’est qu’ils ne risquent pas de «commencer[ing] Troisième guerre mondiale », comme le président l’a spécifiquement exprimé dans plusieurs conversations privées avec Pompeo et d’autres, selon deux hauts responsables de l’administration.

Cela a laissé une foule d’options à la disposition de l’administration sortante – parmi elles, un régime de sanctions étouffant et un silence étudié face à l’assassinat de ressortissants iraniens. Deux responsables qui se sont entretenus avec The Daily Beast ont déclaré que l’administration était sur le point d’annoncer de nouvelles sanctions contre les entreprises et les particuliers liés au régime dans les semaines à venir afin de consolider un effort de plusieurs années pour paralyser l’économie de Téhéran.

Des sources bien informées disent que ces actions sont conçues pour aider à satisfaire divers responsables de Trump désir de longue date de rendre plus difficile pour le président élu démocrate de relancer les négociations avec Téhéran et de rentrer dans un accord nucléaire. Et c’est un scénario pour lequel les lieutenants et alliés de Biden se préparent depuis longtemps, ayant déjà pris en compte dans leur stratégie iranienne que les responsables américains actuels feraient presque tout ce qu’ils pouvaient pour saper une reprise des relations de l’ère Obama entre les nations adverses.

Les responsables de l’administration Trump qui se sont entretenus avec The Daily Beast désignent fréquemment Pompeo et Elliott Abrams, représentant spécial pour l’Iran, comme les dirigeants de la dernière tentative de l’administration de frapper le régime.

Le secrétaire Pompeo s’est particulièrement penché en avant dans les efforts de l’administration pour infliger des dommages au gouvernement iranien. Lors d’un récent voyage au Moyen-Orient, Pompeo a rencontré des dirigeants d’Israël, des Émirats arabes unis et de Bahreïn sur la manière dont les trois pays pourraient travailler ensemble pour contrer la République islamique. Le voyage fait suite à une annonce du département d’État selon laquelle il avait récemment approuvé une vente massive d’avions F-35 aux Émirats arabes unis. L’accord a été largement considéré comme un moyen d’amener Dubaï à coopérer avec Jérusalem pour dissuader l’Iran. Et vendredi, Pompeo annoncé sanctions supplémentaires liées à l’Iran, visant cette fois des entités chinoises et russes pour le transfert de technologies et d’articles sensibles au programme de missiles iranien.

Pompeo et Abrams, affirment les responsables, soutiennent des mesures sévères, y compris le soutien discret d’actions secrètes menées par d’autres acteurs. Un autre haut responsable de l’administration a indiqué que la directrice de la Central Intelligence Agency, Gina Haspel, était intimement impliquée dans la stratégie clandestine de l’administration en ce qui concerne l’Iran.

Le président a répété à plusieurs reprises à ses conseillers que l’une de ses priorités était d’éviter une confrontation avec l’Iran dans laquelle des militaires américains mourraient. Mais Trump est à l’aise de laisser Israël prendre les devants pour cibler, voire tuer, les personnalités du régime iranien dans les dernières semaines de sa présidence, ont déclaré des responsables. Cela inclut Mohsen Fakhrizadeh, le plus grand spécialiste des armes nucléaires du pays, qui a été tué le 27 novembre alors qu’il voyageait en convoi dans le nord du pays.

Deux hauts responsables de l’administration Trump ont déclaré qu’Israël était derrière l’attaque, confirmant les soupçons mondiaux. Un de ces mêmes responsables, bien qu’ils n’aient pas détaillé le niveau d’implication des États-Unis, a noté que les agences de renseignement américaines partagent souvent des informations avec Israël sur des questions liées à l’Iran.

«Il y a évidemment une relation de travail étroite entre le chef du Mossad Yossi Cohen et Haspel», a déclaré Mark Dubowitz, PDG de la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion de droite qui a conseillé l’administration Trump sur l’Iran.

Certains des confidents du président l’ont exhorté à ne pas trop attirer l’attention sur le meurtre. L’administration a choisi de rester plutôt discrète sur la mort du scientifique. Une source proche de Trump a déclaré avoir conseillé au président ces derniers jours d’éviter de tweeter gratuitement sur l’assassinat. Non seulement ce serait un «mauvais regard», selon cette source, mais cela minerait probablement la position publique de l’administration de maintenir l’opération à distance, sinon plus loin.

Les deux hauts responsables de l’administration ont déclaré que les discussions sur la prise de mesures plus actives pour limiter l’administration de Biden à la négociation d’un nouvel accord avec l’Iran se sont intensifiées cet été et ont coïncidé avec plusieurs opérations secrètes d’Israël, y compris le meurtre du chef adjoint d’Al-Qaïda Abu Muhammed en Iran, et Installation d’une bombe par Israël dans l’une des installations de centrifugation iraniennes.

«Les Israéliens comprennent qu’entre maintenant et le 20 janvier, ils devront infliger le maximum de dégâts au régime», a déclaré Dubowitz.

La stratégie de Trump au cours des prochaines semaines est claire, a déclaré l’un des hauts responsables de l’administration: Continuez à utiliser les sanctions comme un outil de dissuasion tout en fournissant des renseignements aux alliés régionaux tels qu’Israël qui ont pour objectif commun de nuire au régime iranien.

Ce plan n’est pas si différent de celui que l’administration Trump a mis en œuvre au cours des quatre dernières années. Depuis que Trump a pris ses fonctions en 2017, une cohorte de hauts fonctionnaires, de conseillers et de groupes de défense externes ont contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une campagne de «pression maximale» sur l’Iran qui reposait principalement sur la mise en œuvre de plus de 1000 sanctions contre des responsables liés au régime et entreprises tout en ciblant secrètement les actifs de Téhéran à l’étranger.

La seule différence maintenant, disent les responsables, est que l’administration ne veut pas seulement punir l’Iran, elle veut également inscrire le président élu Biden.

Les personnes impliquées dans l’élaboration de la politique iranienne de l’administration Trump estiment que la campagne de pression maximale limitera la capacité de Biden à se remettre sur les rails avec Téhéran, notamment parce que certaines des sanctions peuvent être difficiles à lever, en particulier celles axées sur les droits de l’homme et le terrorisme. Des responsables de l’administration Dubowitz et Trump familiers avec les sanctions iraniennes ont déclaré que les sociétés multinationales pourraient être si réticentes au risque de faire des affaires avec l’Iran maintenant, après des milliers de désignations financières, que même si Biden lève les sanctions, elles ne s’engageront pas dans des relations commerciales normales avec Téhéran.

Des personnes familières avec la réflexion de Team Biden affirment que le président élu a une stratégie claire pour faire face à l’Iran et que des sanctions viennent en janvier. Ce plan repose fortement sur le désir de Biden de revenir au Plan d’action global conjoint (JCPOA) – l’accord nucléaire négocié sous l’administration Obama – si l’Iran revient en conformité.

«Si l’Iran prend l’appât, ce qui est clairement l’intention derrière [the Farikhzadeh assassination], alors il est probablement impossible de revenir au JCPOA et à la diplomatie », a déclaré Jarrett Blanc, l’ancien coordinateur de la mise en œuvre du nucléaire iranien au département d’État d’Obama. « Si l’Iran ne prend pas l’appât … je ne sais pas si cela change vraiment les choix auxquels l’équipe Biden ou l’Iran sont confrontés en janvier. »

Toute négociation entre une administration Biden et l’Iran inclurait des conversations sur la levée de certaines sanctions, ont déclaré deux personnes familières avec la réflexion de l’équipe Biden sur l’Iran. Mais ces sanctions ne seront probablement levées que si et quand Téhéran se conforme à un accord.

«L’Iran se dit prêt à revenir en conformité et à annuler certaines des décisions qu’il a prises. Et les États-Unis disent qu’ils lèveraient certaines des sanctions. [There’s] aucune barrière légale pour les inverser. Beaucoup d’entre eux ont été imposés pour des raisons politiques », a déclaré un ancien haut responsable de l’administration Obama. «Ce sera probablement une approche en deux étapes pour Biden: revenir et peut-être renégocier un accord différent et meilleur.»

