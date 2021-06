Cramer voit une « formidable » opportunité d’acheter la baisse d’Eastman Chemical

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi qu’il voyait une opportunité pour les investisseurs d’acheter des actions d’Eastman Chemical à un prix attractif.

« Avec le recul brutal des deux dernières semaines, y compris la baisse de près de 4% d’aujourd’hui, je pense qu’Eastman devient beaucoup plus convaincant », a déclaré l’animateur de « Mad Money ».

Les actions d’Eastman Chemical ont clôturé la séance de jeudi à 116,97 $, en baisse d’environ 10 % par rapport à son plus haut de 52 semaines de 130,47 $ le 1er juin.

Cependant, Cramer a déclaré qu’il était convaincu que l’action avait plus de potentiel par rapport aux niveaux actuels en raison, en partie, de ses perspectives sur l’inflation et la politique monétaire de la Réserve fédérale. Cramer a déclaré qu’il pensait toujours qu’une hausse des taux d’intérêt de la Fed était dans des années, ce qui signifie que c’est un environnement attrayant pour les actions cycliques comme Eastman Chemical pour bien se porter.

« Bien sûr, si vous vous inquiétez pour la Fed, ce n’est pas le titre pour vous », a averti Cramer.

Les récents commentaires du PDG d’une autre entreprise chimique, LyondellBasell, informent également les perspectives optimistes de Cramer envers Eastman Chemical, basée au Tennessee, qui fabrique une large gamme de produits, notamment fluides hydrauliques pour les avions et les plastiques.

Dans une interview mercredi sur « Mad Money », le PDG de LyondellBasell, Bob Patel, a déclaré à Cramer qu’il s’attend à ce que l’image de l’offre et de la demande reste déséquilibrée pendant un certain temps, affirmant que « l’environnement commercial va être plus fort plus longtemps ».

Cramer a déclaré que des remarques comme celle de Patel lui permettaient d’ignorer la rotation de jeudi des actions cycliques en raison d’inquiétudes « malavisées » relatives à une hausse des taux.

« Je pense que vous avez une chance formidable d’acheter de la Eastman Chemical, qui a une excellente exécution et vous donne également le meilleur kicker de durabilité de [a plastics maker] que j’ai encore vu », a déclaré Cramer.