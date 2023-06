Cramer voit un marché se rétrécir, après la pause de la hausse des taux de la Fed

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a informé les investisseurs de la réunion de la Réserve fédérale, où elle a annoncé une pause dans les hausses de taux pour le moment, mais a impliqué de nouvelles hausses plus tard cette année.

Après l’action de la Fed, Cramer a déclaré qu’il prévoyait un rétrécissement du marché, les investisseurs vendant dans la panique.

« Comme je vous l’avais prévenu ces dernières semaines, les ‘Johnnie-Come-Latelies’ ont entendu quelque chose qu’ils n’aimaient pas de la part de la Fed, et ils se sont juste trompés », a déclaré Cramer. « Ils ne croyaient pas en ce qu’ils possédaient, ils n’avaient aucune conviction. Ils n’achetaient que parce qu’ils ne pouvaient pas supporter la douleur de manquer le rallye. Ils ne peuvent pas supporter la douleur de la vente maintenant, alors ils ‘ je vends tout. »

Cramer pense que la banque centrale continuera d’augmenter les taux jusqu’à ce qu’elle « tue[s] l’inflation est morte. » Il a comparé la mentalité de la Fed envers l’économie à celle d’un avion essayant d’atterrir, mais ayant besoin de brûler du carburant pour ne pas exploser après l’atterrissage. La Fed ne peut pas faire atterrir l’avion tant qu’il ne bat pas l’inflation, cela donne donc à l’économie le temps de s’aggraver avant qu’elle ne laisse tomber le marteau, selon Cramer.

« [Fed Chair Jerome] Powell et sa compagnie disent: « Hé, faisons le tour de l’aéroport, brûlons cet excès de carburant, puis essayons de le faire » » dit Cramer.

Cependant, Cramer pense qu’il est probable que les décideurs politiques n’auront pas besoin de se resserrer autant qu’ils l’ont laissé entendre mercredi, car il a déclaré qu’il était possible que l’inflation diminue d’elle-même grâce à des pertes d’emplois et des réductions de salaires – et les loyers pourraient baisser à mesure que de nouveaux immeubles d’appartements terminer le chantier.

Quand la pression cessera-t-elle ? Cramer n’est pas sûr, mais il pense que l’économie a d’abord besoin de « plus de brûlures ».

« Nous avons besoin que les personnes avides finissent de vendre. Nous avons besoin que ceux qui viennent de quitter la ligne de touche retournent sur la touche », a déclaré Cramer. « Alors et seulement alors, le marché sera prêt à reprendre l’avance. Pour l’instant, nous allons simplement nous rétrécir à nouveau, peut-être à partir de niveaux inférieurs, alors que nous faisons le tour des wagons autour des actions technologiques » Magnificent Seven « et d’une poignée de d’autres avec de grands thèmes de croissance séculaire qui nous ont amenés ici en premier lieu. »