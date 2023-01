Cramer voit des signes haussiers sur le marché, mais pas aux mêmes endroits

Être négatif peut être formidable. Rester négatif peut être mortel. Car, presque toute l’année 2022 restera dans les mémoires comme une année de déception et de découragement. Pas pour les ours. Ils ont parfois été repoussés – mais pour la plupart, ils ont eu la course du joint. Chaque fois que vous deveniez trop excité, trop optimiste, vous vous faisiez arracher les bras par ces maudites griffes d’ours, et pas le genre qu’ils ont chez Dunkin’ Donuts. Cependant, 2023 s’avère déjà être une année différente. Exemple : Mike Wilson, le génie de 2022, le stratège le plus négatif — et donc le plus à droite. Il prédit une autre année difficile à venir, bien que cela ne cadre pas vraiment avec son objectif S & P 500 de 3 900. Bien qu’il soit le deuxième plus bas de Wall Street, il ne nous abaisse pas du tout par rapport à 3 999. Wilson, que je ne connais pas personnellement, s’attend à une saison de résultats particulièrement pessimiste. Il y a sept jours, il a prédit que les bénéfices des banques, le coup d’envoi, secoueraient le marché en étant nettement inférieurs aux attentes. Dans son scénario hivernal de “déconnexion” – tout le monde veut toujours s’amuser avec Shakespeare – il a déclaré qu’il pensait que les investisseurs seraient surpris de l’ampleur de l’ajustement des bénéfices. Le stratège de Morgan Stanley avait raison sur la partie ajustement, juste dans la mauvaise direction. Les quatre grandes banques – JPMorgan (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo (WFC) et Citigroup (C) – ont vu leurs ajustements augmenter – et dans certains cas, comme Wells, notre plus grande participation dans le Club , plutôt dramatiquement. Qu’est-il arrivé? Je pense que les banques sont peut-être un peu microcosmiques dans la mesure où leurs revenus sont nettement plus élevés que prévu, leurs dépenses plus faibles que prévu et leurs bilans bien plus intacts que prévu. Leurs prévisions étaient principalement pour une légère récession, mais ils voyaient tous les perspectives de créances douteuses bien inférieures aux niveaux d’avant la pandémie de Covid. J’ai toujours pensé que les banques étaient révélatrices de l’avenir du commerce. Si les bilans sont solides et les prêts conservateurs, beaucoup de choses peuvent être surmontées, y compris les fonds fédéraux – le taux d’intérêt directeur de la Réserve fédérale – et le chômage de 5% et 5%. Il y a deux plats à emporter ici. La première est que Wilson avait à peu près tort sur les grandes banques. Deuxièmement, cependant, et plus important encore, rester négatif après 13 mois brutaux, alors que la technologie s’effondre toujours depuis son perchoir de novembre 2021, peut être dangereux pour la santé d’un analyste. Ne pas reconnaître le niveau élevé des taux à long terme et les avancées du logement, de l’industrie et même des actions de consommation depuis lors montre qu’un effort pour se limiter à projeter le S & P 500 pourrait vous reléguer à la poubelle des autres qui sont restés négatifs. Je me souviens ici de deux des grands pronostiqueurs des années 1980, Elaine Garzarelli, stratège chez Shearson Lehman et Robert Prechter, un disciple d’Elliott Wave. Les deux avaient étrangement raison à propos du prochain crash du lundi noir de 1987, avec Garzarelli brillamment précis dans un pivot du taureau à l’ours féroce un peu plus d’un mois avant le crash. Après cela, nous nous sommes accrochés à chaque mot des deux. Nous n’avons eu que les mêmes mots. Mots baissiers. Ils n’ont jamais changé. Ils ont gaspillé leur statut de voyant en ne prenant rien de ce qui a changé pour le positif et beaucoup l’ont fait. Je ressens la même chose en ce moment pour Wilson et ses semblables, qui comprennent le gang habituel de milliardaires qui n’ont absolument rien à gagner à être positifs et tout à gagner à être négatifs. Maintenant, je suis d’accord qu’il est incroyablement facile d’être négatif. Comme le toujours éloquent Larry Fink, co-fondateur et PDG de BlackRock, le plus grand rassembleur d’actifs au monde, l’a dit lors de sa conférence téléphonique : “Les défis que la société a connus non seulement au cours de l’année écoulée, mais depuis la pandémie, ont érodé l’espoir et renforcé pessimisme dans de nombreuses régions du monde. » Il poursuit en disant : “Nous avons vu une baisse des taux de natalité et une augmentation du vieillissement de la population, une montée du nationalisme et du populisme et je crains que nous n’entrions dans une période de malaise économique”. Ce dernier mot n’est généralement retiré que lorsque vous souhaitez faire référence aux paroles de l’ancien président Jimmy Carter, l’un des dirigeants pessimistes sans le savoir. La manifestation du point de vue de Fink pourrait survenir dès jeudi lorsque les cyniques de Washington traiteront du plafond de la dette – révélant une fois de plus notre rendez-vous avec le nihilisme et toutes ses ramifications. Si Wilson et. Al. doivent être corrects, ils ont besoin que le marché boursier vire de Wall Street à Washington, obscurcissant ce que je pense être des bénéfices qui pourraient ressembler davantage aux quatre grandes banques que les baissiers ne l’admettront. Rester négatif est tellement facile. Dans mon fonds spéculatif, nous appelions consciencieusement la hotline Prechter chaque semaine après le crash pour des paroles de sagesse. Nous serions incroyablement méfiants d’être longs de peur de rencontrer une interview ou une apparition télévisée de Garzarelli. Ils étaient convaincants longtemps après la formation d’un fond. Ils l’ont bien occulté. En tant que personne qui avait de l’argent avant l’accident, j’étais très à l’écoute d’eux. Je n’avais aucune envie d’abandonner mon nouveau statut de voyant, du moins parmi la communauté des investisseurs, et je pensais que la seule façon de vraiment le détruire serait de devenir positif. Heureusement, il a fallu quelques mois pour se stabiliser et se rallier sans moi pour que je prenne mes distances avec ces deux sages. Cependant, je n’ai jamais été assez positif en 1988 et j’ai raté quelques gains agréables et faciles. Je sais qu’il y aura des segments qui, je pense, engendreront le pessimisme, notamment le commerce de détail et la technologie. Le premier, le commerce de détail, pourrait flétrir parce que les gens dépensent, comme nous le savons d’après les commentaires des banquiers. Ils ne le dépensent tout simplement pas pour réparer leur maison ou leur garde-robe. Ils dépensent en voyages et en divertissements. À en juger par la minuscule baisse des soldes créditeurs, l’argent ne peut aller qu’à cette seule classe de dépenses gagnante. Il ne reste plus assez pour quoi que ce soit de nouveau à la maison, sauf de la nourriture. Le second, beaucoup plus problématique, pourrait continuer à décliner en raison d’un manque de confiance dans les entreprises qui ont créé une richesse aussi incroyable, et à titre d’exemple, incluons Tesla (TSLA) dans le mélange. Les histoires les plus populaires de l’ère qui s’est terminée en 2021 étaient les méga casquettes et elles ont été défroquées en 2022 de façon hideuse. Ils auront leurs hauts, mais ils montreront un niveau de cyclicité comme autrefois Caterpillar (CAT) ou General Motors (GM). Il en va de même pour les logiciels d’entreprise et les technologies financières autrefois appréciés. Des fortunes ont été faites dans les logiciels d’entreprise et maintenant des fortunes sont encore perdues. Les grandes banques ont évité non seulement la capacité de gain, mais aussi l’existence réelle de la fintech. Aujourd’hui, les méga-capitalisations, otages de la publicité, ont toujours la capacité de retirer des milliards de coûts, mais elles semblent réticentes car leur éclat semble avoir été mis en attente par leurs entreprises clientes en difficulté. Les méga-capitalisations qui ont besoin d’un consommateur fort pourraient également être bloquées. Ce qui est le plus important, cependant, c’est la fin du marché à deux niveaux de la méga-capitalisation et de l’ancienne capitalisation. Cela ne se terminera pas par un rassemblement de caps pour rencontrer des méga-caps. Le report de 2022 pourrait être le choc baissier qui ressuscite périodiquement la réputation des taureaux. Les technologies et les fintechs plus Washington feront flirter les marchés avec la négativité. Ce n’est pas sans rappeler l’après-crash de 1987-1988. Il y a eu des moments où ceux qui sont restés négatifs ont été rapidement justifiés et tout aussi rapidement ternis par un rassemblement. Mais cela pourrait être l’année où la technologie est mise en bouteille dans le S & P 500, permettant à d’autres domaines qui n’ont montré que de la force depuis le creux d’octobre, notamment les industriels et les financiers. Il est difficile d’imaginer que ces deux groupes soient des leaders dans une légère récession, tout aussi difficile d’imaginer que la technologie et la fintech soient à la traîne. Pourtant, c’est ce que je vois être tracé comme une possibilité en 2023, quelque chose qui semble impossible à concilier sauf par les revenus eux-mêmes. Il se peut donc, en effet, que ce soit l’hiver de notre déconnexion. Cependant, la déconnexion pourrait très bien n’être pas entre la tendance haussière et la réalité, mais entre la tendance baissière et l’avenir. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 5 août 2022 à Wall Street à New York. Angela Weiss | AFP | Getty Images