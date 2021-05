Cramer vend de l’éther après des sommets records à investir dans le nouveau Hummer EV

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi qu’il avait réduit certains de ses avoirs en éther après que la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur marchande ait atteint une série de records.

« J’ai vendu la moitié de mon Ethereum hier … et j’ai mis de l’argent pour posséder un Hummer », a déclaré Cramer sur « Squawk on the Street », faisant référence au prochain véhicule tout électrique de General Motors, qui se présente comme un prise en charge disponible dans le fall et un SUV début 2023. Les deux commencent à plus de 100 000 $.

«Pourquoi ne pas acheter une voiture» avec mon éther, a plaisanté l’animateur de «Mad Money». Interrogé sur l’ampleur de son exposition à la cryptographie David Faber de CNBC, Cramer a déclaré qu’il possédait «assez pour faire le travail».

Cramer a déclaré mardi sur CNBC qu’il possédait « beaucoup » d’éther, qui est la monnaie numérique qui fonctionne sur la blockchain Ethereum. Il a déclaré qu’il avait initialement acheté de l’éther en mars afin de pouvoir participer à une vente aux enchères de jetons non fongibles, ou NFT, mis en vente par le magazine Time.

L’éther s’échangeait environ 1 900 $ par jeton à la fin du mois de mars, augmentant en avril et en mai. Mardi, la crypto-monnaie a dépassé 3500 dollars pièce. Ether, qui a terminé 2020 à environ 740 $, se négociait en dessous de 3400 $ mercredi matin, ce qui représente son gain depuis le début de l’année. au-dessus de 350%.

La décision de Cramer de se débarrasser de certaines de ses réserves d’éther vient après qu’il a déclaré dans une vidéo lundi pour son site Web d’informations financières The Street qu’il «ne le vendait pas».

L’animateur « Mad Money » insiste souvent auprès des téléspectateurs sur la nécessité de faire preuve de discipline dans la prise de bénéfices lorsqu’ils accumulent d’importants bénéfices papier en actions. Les investisseurs n’ont pas gagné d’argent jusqu’à ce que « l’argent quitte le marché boursier et entre dans votre compte bancaire », a-t-il déclaré sur CNBC l’année dernière.

Apparemment, Cramer a suivi son propre conseil cette semaine sur l’éther et le mois dernier Bitcoin, vendant une partie de ses avoirs dans la plus grande crypto-monnaie du monde pour rembourser un prêt hypothécaire.

Cramer est également devenu récemment plus optimiste sur la crypto, estimant que les investisseurs devraient détenir du bitcoin comme alternative à une position de trésorerie.

Il a également parlé favorablement de Coinbase, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, qui est devenu public dans une liste directe le mois dernier. Coinbase a atteint un sommet historique de 429 $ par action lors de son premier jour de négociation. Depuis, il a chuté, s’échangeant 11% au-dessus de son prix de référence de 250 $.