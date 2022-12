Cramer sur les efforts de Benioff empêchent le co-PDG de Salesforce Taylor de partir

Marc Benioff de Salesforce (CRM) a tenté “tout ce qu’il pouvait” pour convaincre Bret Taylor de rester chez le fabricant de logiciels d’entreprise en tant que co-PDG, a déclaré Jim Cramer jeudi, mais ces efforts ont été infructueux. La baisse d’environ 10 % des actions peut être largement attribuée au risque potentiel qu’un tel acteur clé quitte l’organisation, mais cela ne change pas notre vision à long terme de l’entreprise. Taylor quitte Club holding Salesforce le 31 janvier, a révélé la société mercredi soir, parallèlement à ce que nous considérons comme de bons résultats et revenus pour le troisième trimestre de l’exercice 2023. Benioff, qui a cofondé Salesforce il y a plus de deux décennies, redeviendra l’unique PDG. Il est également président du conseil d’administration. “Marc a tout fait pour garder [Taylor]et il a fait un excellent travail, mais les opportunités étaient grandes [for Taylor]”, a déclaré Jim jeudi matin, s’appuyant sur ses impressions après avoir parlé à Benioff après l’annonce de la sortie de Taylor. Jim a ajouté que” Marc était entièrement rompu “à ce sujet. Dans l’interview” Mad Money “de mercredi, Benioff a qualifié la décision de Taylor de quitter” un En réfléchissant à cette conversation un jour plus tard, Jim a déclaré que Benioff était “extrêmement émotif” avant le début de l’interview, qualifiant cela de “moment de retenue des larmes”. La nouvelle du départ imminent de Taylor est arrivée exactement un an après l’annonce de Salesforce. Taylor deviendrait co-PDG aux côtés de Benioff, une personnalité renommée de la Silicon Valley qui a déjà occupé un poste similaire. Jim a déclaré que Taylor partait définitivement pour “des raisons différentes” de celles de Keith Block, qui a été co-PDG de Salesforce aux côtés de Benioff de Août 2018 à février 2020. “Je pense qu’il y a des gens, à juste titre, qui diront:” Attendez une seconde. Peut-être que tu ne peux pas travailler avec Marc. Je vous dis catégoriquement que c’est faux”, a déclaré Jim. “J’ai passé beaucoup de temps avec Bret quand j’étais à Dreamforce [in September]. Lui et Marc sont très, très proches, mais les opportunités étaient trop grandes.” Taylor est entré dans le giron de Salesforce il y a six ans après que l’entreprise a acquis sa startup de logiciels de productivité Quip. Avant cela, il a co-créé Google Maps et plus tard fondé un Lors de l’appel aux résultats de mercredi, Taylor a déclaré qu’il était “le bon moment pour moi de revenir à mes racines entrepreneuriales, en particulier compte tenu du paysage technologique et de l’économie qui traversent une telle changements tectoniques. » L’annonce de Taylor fait suite à quelques mois chargés pour lui en dehors de Salesforce. Il était le président du conseil d’administration de Twitter pendant la saga d’acquisition d’Elon Musk. prix initialement convenu de 54,20 $ par action, une grande victoire pour les investisseurs de la société car les conditions du marché se sont considérablement détériorées depuis que l’accord a été conclu au printemps. »[Taylor] battre Musk”, a déclaré Jim. “Vous avez cet homme très calme et inébranlable qui m’a dit, quand tout le monde pensait que le [$54.20] était hors de question, ‘Oh, il paie'”, a ajouté Jim. “Quand tout le monde disait, ‘craignez Musk’, il était comme qui est Musk?” nous ne sommes pas choqués de voir le marché exprimer sa déception face à la nouvelle. Cependant, nous ne modifions pas notre vision globale de l’entreprise. Dans le même temps, le Club reconnaît que l’année a été difficile pour les actions Salesforce alors que la croissance Les entreprises technologiques orientées vers la rue sont tombées en disgrâce. Nous sommes donc devenus plus prudents à court terme. Les résultats trimestriels de Salesforce n’étaient certes pas parfaits, mais dans l’ensemble, nous avons pensé qu’ils étaient solides. Nous aimons particulièrement cela La direction de Salesforce semble se concentrer davantage sur l’augmentation de la rentabilité (le Charitable Trust de Jim Cramer est long CRM, META et GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevoir une alerte de transaction avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Bret Taylor de Salesforce à Dreamforce 2017 Force de vente