Cramer sur les actions industrielles en vogue et comment nous jouons le pivot technologique

Le marché est tellement possédé par la technologie qu’il ne peut pas voir la forêt à travers les industriels. Si le discours ne porte pas sur le ralentissement du cloud, il s’agit de savoir qui se retire de Twitter désormais privé, ou à quel point il est décevant que le co-PDG Bret Taylor ait quitté Salesforce (CRM). Mark Zuckerberg de Meta Platforms (META) pourrait éternuer et le PDG d’Amazon (AMZN) Andy Jassy tousser et c’est plus important que la commande de United Airlines (UAL) pour 100 Dreamliners de Boeing (BA). Nous ne prêtons plus beaucoup d’attention aux industriels. Il n’y en a pas tant que ça. Nous sommes habitués à ce qu’ils soient l’otage de tant de forces de négativité qu’ils ne valent tout simplement pas notre attention. C’est faux. Le Dow Jones Industrial Average a fait tellement mieux que la société moyenne de semi-conducteurs, ou même la société de logiciels d’entreprise supérieure à la moyenne, qu’il est insensé que nous nous concentrions même sur certaines de ces dernières. Les 600 entreprises créées au cours des deux dernières années louent trop de votre espace cérébral, même en passant. La publicité, qui s’est avérée être le talon d’Achille de tout Internet et des médias, semble avoir disparu. Il n’y en a pas assez pour nourrir la bouche de tous les joueurs et personne ne semble pouvoir atteindre les 18-24 ans avec ce qu’ils dépensent. Ils déboursent donc une fraction de ce qu’ils dépensaient auparavant. C’est tellement grave que nous applaudissons lorsqu’une société de semi-conducteurs comme Marvell Technology (MRVL) baisse et que le titre ne baisse que légèrement. Cela donne au marché l’espoir qu’une partie de la surabondance des stocks de puces touche à sa fin. Dans l’intervalle, les industriels non annoncés s’écartent sur n’importe quelle course du S & P 500, où il ne semble jamais assez de stock devant où vous trouvez des vendeurs. J’aborderai celles qui intriguent – mais d’abord, permettez-moi de dire que le plus gros problème avec tant de ces technologies est qu’il y a tellement d’offre à tous les niveaux. Quelqu’un est toujours un vendeur. Il y a toujours de la marchandise pour un sou. Et c’est conséquent. Les ordres, si vous pouviez les entendre, seraient quelque chose comme “vendez 50 000 actions tous les cinq cents environ pour le dollar suivant, puis je rechargerai quand j’aurai mon rapport s’il reste suffisamment de temps à la fin de la journée. Je ne Je ne veux pas trop blesser le stock parce que j’ai tellement de choses derrière.” Il y a des ventes sans fin dans tout ce qui concerne le cloud et ce n’est pas seulement à cause des réductions d’objectifs de prix. Cela vient d’initiés qui sentent que l’ère est révolue et qu’ils se font tous concurrence maintenant, même Amazon, Alphabet (GOOGL) et Meta l’ont compris. Lorsque le plus gros problème avec Meta est de savoir combien de temps Zuckerberg travaille vraiment sur son prétendu pipedream métaverse, au lieu de l’Instagram très rentable mais à croissance lente, vous savez que vous êtes beaucoup trop profondément dans les mauvaises herbes. Maintenant, je veux que vous atteigniez le stock de Caterpillar (CAT). Lorsque vous êtes dans les phases profondes d’un resserrement des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, je dirais normalement que c’est peut-être le meilleur short du livre. Court-circuiter une action signifie parier qu’elle va baisser. Mais pas cette fois. Il n’y a aucun moyen pour CAT de répondre à ses commandes. Chaque industrie a besoin de plus de ce qu’elle produit, qu’il s’agisse de charbon parce que l’Europe a mis hors service tant de centrales nucléaires et que le prix du gaz naturel a tellement augmenté, ou des engins de terrassement nécessaires pour toutes les routes qui sont sur le point d’être construites dans ce pays en raison de le projet de loi démocrate sur les infrastructures, qui favorise le produit intérieur. Pendant ce temps, ses coûts bruts diminuent. Caterpillar a mis l’accent sur la Chine et mis l’accent sur le pétrole et le gaz. Alors que les entreprises publiques ont réduit le rythme des forages, les sociétés de capital-investissement forent comme des fous pour couvrir les flux de trésorerie. Jetez un œil à la façon dont CAT agit les jours de hausse. Il n’y en a pas à vendre. Aucun. Une journée décente et il semble toujours que l’action de Caterpillar a gagné trois points. Pourquoi pas; il y a 527 millions d’actions en circulation, en baisse de 20 millions d’actions. Quel éditeur de logiciels d’entreprise peut dire cela ? Il n’y a pas de problèmes de rémunération à base d’actions. Les actions sont précieuses. CAT vend à 17 fois les bénéfices RÉELS, et non les bénéfices FAUX ou MADE UP. C’est ce que nous devrions vraiment appeler l’absurdité éhontée du bénéfice par action ajusté non conforme aux PCGR que nous obtenons de ces côtes de l’Ouest, qui ressemble beaucoup à ce que faisait General Electric (GE) avant son effondrement. Je parie qu’un ordre d’achat de 100 000 actions de Caterpillar le déplace de 2 points. Au cours d’une année où le S & P 500 a chuté de 14%, CAT a gagné 14% depuis le début de l’année. Sans oublier qu’il a un rendement de dividende annuel de 2 %. La semaine dernière, j’ai rencontré le PDG d’Emerson Electric (EMR), Lal Karsanbhai. Il transforme cet ancien mais excellent fabricant de vannes et d’appareils électroménagers en une entreprise qui numérise votre matériel, qui automatise vos usines tout en réduisant les déchets. En moins de deux ans, Karsanbhai a vendu des divisions à croissance lente, acheté des entreprises à croissance plus rapide et en a créé d’autres en coentreprise d’une manière que les types de logiciels arrogants ne peuvent que rêver de faire. Comme l’action Caterpillar, EMR est en hausse : 4 % de plus depuis le début de l’année. Mais au cours des trois derniers mois, les actions ont augmenté de 18,5 %. Je pense que l’idée de faire appel à un Emerson pour innover, automatiser et devenir plus propre – il a aussi une énorme activité dans l’amélioration de l’environnement – est l’un des premiers appels que je ferais si je dirigeais un industriel. C’est un stock de 18 fois les bénéfices. Tout ce qui arrive à Boeing, je suis toujours aigre-doux. Nous avons vendu des prix élevés, nous avons vendu des prix bas, mais surtout, nous étions juste ennuyés par ses erreurs constantes. Nous voulions jouer à l’aérospatiale, avec tant de voyages, alors nous l’avons fait avec Honeywell (HON). Voici une autre histoire qui ne cesse de surprendre. Une autre entreprise reconfigurée avec des produits chimiques qui nettoient le processus de raffinage, des machines qui automatisent les usines, des commandes de climatisation et certaines des parties les plus importantes d’un avion, y compris le cockpit, non seulement pour Boeing mais pour Airbus. L’action Honeywell se vend à 25 fois les bénéfices, mais sa croissance s’accélère et elle dispose de liquidités et d’un bilan prêt à être mis à contribution pour tout ce qui est nécessaire. HON est un autre qui a augmenté de 5 % depuis le début de l’année et de plus de 17 % au cours des trois derniers mois. Nous savons que nous avons traversé des arsenaux d’équipements militaires de basse technologie, tout comme l’OTAN. Mais cette grosse augmentation des crédits la semaine dernière va donner à Raytheon Technologies (RTX) les commandes dont elle a besoin pour augmenter les chiffres pour 2023. Je pense que les produits antimissiles dans lesquels Raytheon se spécialise sont maintenant dirigés vers les membres de l’OTAN pour faire ce qu’ils veulent avec eux, ce qui signifie les emmener en Ukraine pour se défendre contre l’invasion de neuf mois par la Russie. Pendant ce temps, l’aérospatiale de Raytheon, à la fois militaire et commerciale, a trop de commandes à gérer. Après quelques reconfigurations dans le cadre de la fusion entre United Technologies et Raytheon, le rachat est en place. La seule chose qui retient cette entreprise est le manque d’ingénieurs. Les gens de l’Ouest peuvent-ils apprendre le génie militaire ? Ils feraient mieux d’apprendre à le faire. RTX est en hausse de 17% depuis le début de l’année. Je pourrais inclure tant d’entreprises comme celles-ci, Eaton Corporation (ETN) pour les pompes, les vannes et ce dont vous avez besoin pour la recharge des véhicules électriques ; Illinois Tool Works (ITW) pour des équipements tels que le soudage, la part de croissance des automobiles et des polymères, et toutes sortes de produits très demandés ; ou Agilent Technologies (A), une société de test et de mesure pour toutes sortes d’industries qui ont besoin de précision et d’exactitude. Vous ne pouvez pas les posséder. Vous ne saurez pas quand ils s’arrêteront de monter. Et vous ne pouvez pas simplement les acheter. Jeff Marks, directeur de portefeuille pour l’Investing Club, et moi y sommes allés la semaine dernière quand j’ai dit que nous devions, devons simplement posséder Emerson aussi vite que possible. Mais un regard sur le stock nous dit qu’il est allé trop loin trop vite. Le truc, c’est qu’ils l’ont tous fait. Je dis, prenons une pause sérieuse avec les éditeurs de logiciels qui prétendaient avoir mangé tout le reste pour le petit-déjeuner et commençons à discuter des vrais gagnants depuis le pivot de novembre – les entreprises qui étaient censées s’effondrer qui, au lieu de cela, se sont réinventées et font partie de la nouvelle économie industrielle qui s’est automatisée et numérisée et qui n’a pas besoin de gestion de la relation client car elle a trop de clients. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CRM, META, AMZN, GOOGL et HON. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Jim Cramer au NYSE, le 30 juin 2022. Virginie Sherwood | CNBC