Cramer suggère une surtaxe aux milliardaires après le rapport de ProPublica sur l’évasion fiscale

Jim Cramer de CNBC a suggéré vendredi que les États-Unis imposent une surtaxe aux milliardaires à la suite du rapport ProPublica de cette semaine sur la façon dont certaines des personnes les plus riches de la planète évitent les impôts.

Ces dernières années, des milliardaires dont le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le PDG de Tesla Elon Musk et l’homme d’affaires Michael Bloomberg, les investisseurs Carl Icahn et George Soros ont payé peu ou pas d’impôts fédéraux sur le revenu, selon le rapport de ProPublica, qui a cité les données confidentielles de l’IRS qu’il a obtenues.

« Ils sont évidemment en mesure d’éviter de payer de l’impôt sur le revenu. Pas d’évasion. Mais évitez. Et je sais qu’éviter est légal et le gouvernement dit que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour éviter. Je pense que cela doit être changé », le « Mad Money » a déclaré l’hôte sur « Squawk Box », citant les inégalités de richesse qui divisent la nation.

« Il n’y a pas des milliards de milliardaires. Imaginons quelque chose pour ce petit groupe », a ajouté Cramer, qui a parlé en général d’une surtaxe pour les milliardaires. Cependant, il a décrit une approche différente de la proposition d’impôt sur la fortune de la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren. « Est-ce qu’Elizabeth Warren en parle d’une manière que je pense un peu trop sévère. Oui », a-t-il déclaré.

Le plan de Warren, publié plus tôt cette année, s’appelle le « Taxe ultra-millionnaire. » Il imposerait une taxe annuelle de 2 % sur la valeur nette des ménages entre 50 millions de dollars et 1 milliard de dollars et une taxe annuelle de 3 % sur la valeur nette des ménages supérieure à 1 milliard de dollars.

À la suite du rapport ProPublica de cette semaine, le sénateur démocrate du Maryland Chris Van Hollen et le représentant démocrate de Virginie Don Beyer ont réintroduit leur législation sur la « surtaxe des millionnaires », plus proche de ce que Cramer a proposé, s’attendant à ce que le projet de loi impose une bande beaucoup plus large de riches Américains.

Le projet de loi Van Hollen-Beyer « appliquerait un impôt supplémentaire de 10 points de pourcentage aux revenus supérieurs à 2 millions de dollars pour les couples mariés ou supérieurs à 1 million de dollars pour les particuliers ». selon un résumé de la mesure, publié jeudi.

Cramer a également parlé d’une surtaxe de milliardaire dans une série de tweets vendredi, affirmant que « ces révélations me rendent malade », se référant aux stratégies d’évasion fiscale employées par les plus riches dans le rapport ProPublica.

L’article de ProPublica, qui devrait être le premier d’une série, n’a pas révélé comment les journalistes ont obtenu les dossiers fiscaux. Le point de vente n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNBC. CNBC n’a pas vérifié de manière indépendante les informations contenues dans le rapport.

Plus tard dans « Squawk on the Street » de CNBC, Cramer a déclaré: « Nous ne demandons pas qu’Elizabeth Warren prenne. Nous ne voulons pas nécessairement confisquer. Mais nous devons trouver un moyen de dire écoutez: » Nous savons que vous utilisez l’évitement et nous ne savons pas comment le battre. Mais nous allons mettre une surtaxe là-dessus.' »

« Peut-être que vous pensez que c’est trop brutal. Mais je l’ai eu », a-t-il déclaré, exprimant son inquiétude face à l’écart de richesse toujours croissant en Amérique. « Nous ne pouvons plus laisser cela continuer dans une démocratie. »