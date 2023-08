Cramer souligne les actions à surveiller alors que l’économie chinoise ralentit

Jim Cramer de CNBC a donné aux investisseurs ses principaux secteurs et actions à surveiller après les données économiques chinoises plus faibles que prévu de mardi.

Le Dow Jones Industrial Average a glissé de plus de 300 points alors que les inquiétudes concernant l’économie chinoise commençaient à monter. Les données économiques du pays en juillet ont largement dépassé les attentes et le rapport du Bureau national des statistiques n’a pas inclus les chiffres du chômage des jeunes.

Cramer a recommandé aux investisseurs de considérer les actions d’infrastructure parce que le gouvernement américain investit massivement dans ce secteur, signalant le fabricant d’équipements chenille et sidérurgiste Nucor . Il a également mis en avant les acteurs de l’aéronautique Boeing et Honeywell en tant que bénéficiaires potentiels de la pénurie d’avions et de l’essor continu du tourisme. Cramer a également recommandé des stocks de médicaments comme Eli Lily stocks de construction de maisons Lennar et DR Horton ainsi que des géants de la technologie comme Nvidia .

« Vous pouvez appliquer votre argent légèrement ici, puis en acheter plus au fur et à mesure que nous abordons ces thèmes, car ces situations ont tendance à durer plus d’un jour ou deux, et les thèmes durent longtemps », a déclaré Cramer. « Alors, préparez-vous à la douleur, sachez simplement que la douleur est une opportunité d’achat tant que vous savez quoi acheter et que vous pouvez acheter lentement, par étapes, en descendant. »