Cramer rejette la position de Buffett sur la sélection de titres et favorise le modèle hybride

Jim Cramer de CNBC a rejeté lundi l’affirmation de Warren Buffett selon laquelle les nouveaux investisseurs particuliers de Wall Street évitent la sélection de titres individuels en faveur d’investir dans des fonds indiciels.

« Je respecte Warren Buffett, mais je serai toujours un gars de Peter Lynch », a déclaré Cramer sur « Mad Money », en réaction aux commentaires du président-directeur général de Berkshire Hathaway. Cramer privilégie la philosophie d’investissement de Lynch, l’investisseur légendaire connu pour sa gestion du Magellan Fund de Fidelity et son livre sur l’investissement «One Up on Wall Street».

La philosophie de Lynch est basée sur un investisseur tirant parti de sa capacité à observer, étudier et agir sur une action, a déclaré Cramer.

« C’est pourquoi je crois en un modèle hybride. Je ne partage pas le mépris de Buffett pour les homegamers qui essaient de choisir des actions, et je ne veux pas non plus que vous alliez all-in sur des actions individuelles », a-t-il déclaré.

Cramer a fourni une liste d’idées d’actions de détail aux investisseurs pour tester les principes de Lynch.

« Je ne veux pas faire paraître simple. Si vous voulez investir comme Peter Lynch, vous devez réellement visiter ces endroits ou essayer des choses, tout ce qui éveille votre curiosité », a déclaré Cramer, suggérant aux téléspectateurs de lire le livre de Lynch. « Mais je pense qu’un ou deux de ces jeux de réouverture vont bien avec un fonds indiciel dans votre compte de retraite. »

Un porte-parole de Berkshire Hathaway n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire.