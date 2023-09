Cramer qualifie l’introduction en bourse d’Arm de « résultat Boucle d’or »

Jim Cramer de CNBC a donné jeudi son point de vue Prises de bras ‘ introduction en bourse, affirmant que les débuts sur le marché du concepteur de semi-conducteurs se sont déroulés aussi bien que prévu.

« Je pense que cet accord était vraiment très proche d’un résultat Boucle d’or et d’un bon signe des choses à venir pour le marché des introductions en bourse », a-t-il déclaré. « Le bras s’est levé suffisamment pour que les gens soient à nouveau enthousiasmés par de nouvelles offres, mais pas au point que tout cela devienne une parodie d’une imposture. »

Valorisée à près de 60 milliards de dollars à l’ouverture, Arm est la plus grande entreprise à être introduite en bourse depuis le constructeur de voitures électriques. Rivien dans 2021.

Arm lui-même n’est pas un fabricant. Au lieu de cela, elle crée des conceptions de semi-conducteurs et les concède sous licence à de grands noms de l’industrie comme Pomme et Nvidia , percevant des redevances pour chaque semi-conducteur fabriqué à l’aide de sa technologie. Environ la moitié des revenus de redevances de la société proviennent de produits commercialisés entre 1990 et 2012, a rapporté CNBC.

Cramer s’est dit enthousiasmé par le potentiel de l’entreprise en raison de son solide plan d’affaires basé sur des redevances, de l’accent mis sur la conception de produits économes en énergie qui produisent moins de chaleur, ainsi que de son monopole sur les unités centrales de traitement des smartphones. Cependant, il a ajouté qu’il se méfie des cas où des sociétés de capital-investissement contrôlent une société cotée en bourse, car cela peut conduire les investisseurs publics à « se retrouver à court terme ». Post-IPO, société d’investissement japonaise SoftBank contrôle environ 90% d’Arm.

L’action Arm a bondi de près de 25 % au cours de sa première journée de négociation, commençant jeudi à 51 $, mais grimpant à 63,59 $ à la clôture. Malgré ce bond, Cramer a suggéré aux investisseurs d’acheter une petite position sur le titre.

« Écoutez, j’aurais aimé que les actions d’Arm restent entre le bas et le milieu des années 50 – il serait si facile pour moi de vous dire de l’acheter – mais même à 63 $, d’accord, je suis prêt à justifier la mise sur un petit position ici », a-t-il déclaré. « Soit Arm continue de grimper, auquel cas vous avez un joli petit gagnant, soit il retombe, auquel cas vous pouvez acheter davantage en cas de faiblesse au prix que nous préférerions. »