Cramer Q&A sur tout, de la technologie aux soins de santé en passant par l’industrie

Lors de la réunion mensuelle d’octobre, nous avons répondu aux questions directement des membres de l’Investing Club. Voici les réponses de Jim Cramer et du directeur de portefeuille Jeff Marks. Leurs réponses ont été modifiées pour plus de clarté. 1. Pourquoi la hausse des taux d’intérêt a-t-elle un effet si négatif sur les valeurs technologiques ? (Rod) Jim Cramer : Lorsque la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux, nous avons veillé à réitérer que nous préférons les entreprises qui sont rentables, qui génèrent des flux de trésorerie et qui restituent des liquidités aux actionnaires, car ces caractéristiques contribuent à atténuer le risque de coûts de financement plus élevés associés à des coûts de financement plus élevés. les taux. Les sociétés technologiques à grande capitalisation ont résisté parce qu’elles gagnent beaucoup d’argent. À titre d’exemple, au cours de la période où les taux ont commencé à monter en flèche, Nvidia (NVDA) a d’abord été touchée, mais la société a fait preuve de résilience en recevant toujours plus de commandes de ses clients. Jeff Marks : On considère souvent que la valeur actuelle d’une entreprise est basée sur la somme des flux de trésorerie futurs actualisés à un certain taux – le taux souvent utilisé pour actualiser est basé sur les rendements du Trésor. Plus le taux d’intérêt est élevé, plus la valeur actuelle de chaque flux de trésorerie est faible et donc le cours de l’action est bas. Les coûts de financement sont également importants pour les entreprises en croissance, qui sont souvent actives dans le secteur technologique. Si les taux sont plus élevés, il devient plus coûteux d’emprunter pour financer des projets de croissance et d’expansion si l’entreprise ne dispose pas de liquidités. C’est pourquoi nous avons apporté ce changement l’année dernière et déclaré que vous deviez posséder des sociétés rentables qui génèrent des flux de trésorerie lorsque la Fed commencerait à augmenter ses taux. 2. Pourquoi les actions des compagnies pétrolières n’ont-elles pas augmenté au même rythme que le prix du pétrole ? S’agit-il simplement d’un effet de décalage ou les craintes d’un ralentissement compensent-elles la hausse des prix du pétrole ? (Todd) Jim Cramer : Je crois que la reprise du pétrole était le résultat d’une courte compression qui est maintenant terminée. Je ne pense pas qu’il méritait d’être dans les 90 $ parce qu’il n’y avait pas de croissance économique. Le président Joe Biden n’a pas reconstitué par erreur la réserve stratégique de pétrole et n’a donc pas pu décharger le pétrole. Je pense que la Russie a commandé du pétrole et l’a envoyé en Chine, ce qui l’a tenu hors du marché. Étonnamment, nos propres producteurs n’ont pas quitté les rangs. Ce qui s’est produit, c’est la nature artificielle du short squeeze organisé par les traders et des pays entiers se sont effondrés lorsque nous avons réalisé qu’il n’y avait pas d’offres et qu’il n’y avait pas assez de pétrole sur le marché. Nous détenons Coterra (CTRA), notre jeu sur le gaz naturel, qui continue de progresser. Le PDG Tom Jorden avait raison lorsqu’il a déclaré qu’il pariait sur le gaz naturel et qu’il l’écrase. Si vous ne possédez pas Coterra, je pense que vous faites une erreur. Jeff Marks : Je pense que le marché a senti que le pétrole était sur le point d’atteindre un sommet à court terme et c’est pourquoi les cours des actions n’étaient pas évalués comme le pétrole atteignait 100 $. Mais si le prix des stocks de pétrole reste longtemps déconnecté du prix des matières premières, alors ce qui a tendance à se produire, c’est que des discussions sur les fusions et acquisitions autour de l’un des plus gros poissons cherchent à acquérir un indépendant. C’est exactement ce qui s’est produit la semaine dernière lorsque l’histoire de l’intérêt d’Exxon pour Pioneer (PXD) a été renouvelée. Et cet accord a été annoncé mercredi. Nous prévoyons de vendre notre participation dans PXD dès que nos règles de négociation le permettront. 3. Je suis préoccupé par le déclin d’Apple. Est-il temps de commencer à le tailler ou encore de « le posséder, de ne pas l’échanger ? » (Donald) Jim Cramer : Il y a de nombreuses années, lorsque Apple (AAPL) s’échangeait entre 20 et 30 dollars, l’investisseur de Shark Tank, Daymond John, est venu sur « Mad Money » et a recommandé le titre en disant « restez-y, c’est un gagnant ». John est apparu mardi sur « Mad Money » et a déclaré qu’il pensait que le prochain Vision Pro d’Apple serait également un gagnant. Il existe une opportunité pour Apple de créer un partenariat avec ESPN et d’extraire du contenu sur le miraculeux casque de réalité mixte Vision Pro. Jeff Marks : Toujours dans le camp « possédez-le, ne l’échangez pas ». Cela nous a bien servi pendant de nombreuses années – à travers les cycles de hausse des taux, les pandémies et les guerres commerciales – et il a été préférable de le maintenir malgré tous ces événements au lieu d’essayer de chronométrer le point de vente mais aussi le niveau de rentrée. Notre analyste du Club, Zev Fima, nous a récemment montré les calculs derrière cela. 4. J’utilise Salesforce depuis un certain temps sur votre recommandation et j’ai un solide gain. Mais il a chuté d’environ 10 % au cours du mois dernier – plus ou moins en ligne avec le Nasdaq. Pensez-vous toujours qu’il s’agit d’une attente à long terme ? (Peter) Jim Cramer : Marc Benioff, co-fondateur et PDG de Salesforce (CRM), est déterminé à ce que l’intelligence artificielle génère plus de bénéfices pour les entreprises qui produiront ensuite plus d’argent pour embaucher du personnel. Le titre a bondi après avoir annoncé un trimestre meilleur que prévu. Il y a des gens qui disent que leur entreprise est faible, mais cette entreprise est en feu. Jeff Marks : Oui, la société a fait de grands progrès en augmentant ses marges et ses flux de trésorerie disponibles, tout en maintenant son rythme constant d’environ 10 % de croissance des revenus malgré l’incertitude macroéconomique. Salesforce a amélioré sa gestion de la dilution grâce à ses rachats. L’entreprise est toujours leader en matière de gestion de la relation client et ses outils d’IA générative pourraient ajouter une couche de croissance incrémentielle. 5. À la lumière de la contestation antitrust du gouvernement, l’argent d’Amazon est-il « mort » ? (John) Jim Cramer : La présidente de la FTC, Lina Khan, n’a pas de solides arguments antitrust contre Amazon (AMZN) – ses arguments n’ont pas de sens. Khan s’en prend à Amazon depuis qu’elle est à la faculté de droit et l’affaire est une poubelle et elle sera rejetée assez rapidement. Jeff Marks : Je ne le pense pas parce que je ne pense pas que quelque chose en sortira. Et au contraire, nous pensons qu’une scission d’Amazon en différentes parties pourrait générer de la valeur pour les actionnaires. Et en passant, je sais qu’Amazon a récemment fait de grands progrès en termes de coûts et d’amélioration de la rentabilité, mais si les différentes activités d’Amazon – l’unité cloud AWS et la vente au détail – étaient indépendantes, chacune d’entre elles ferait l’objet d’une surveillance accrue afin d’augmenter les marges et les bénéfices. . 6. Plus/Moins au cours des 12 prochains mois pendant lesquels Costco distribuera un dividende spécial en espèces. (David) Jim Cramer : J’ai parlé avec le directeur financier de Costco, Rich Galanti, et il a dit que ce n’était qu’une question de « quand, pas si » l’entreprise distribue un dividende spécial. Nous aimons Costco (COST) car, contrairement à ses pairs du commerce de détail, il n’a pas de problèmes de vol. Costco est l’un de mes favoris absolus dans le portefeuille. Costco l’écrase. Jeff Marks : Je vais prendre le relais sur le dividende spécial en espèces parce que je pense que Costco aime percevoir les intérêts de 5 % sur ses liquidités. Mais je vais « prendre le dessous » en augmentant les cotisations. 7. Pouvez-vous revoir le concept de trading autour d’une position principale et donner un exemple de comment et quand le faire ? (Peter) Jeff Marks : Ce que nous avons fait récemment avec Eli Lilly (LLY) en est un excellent exemple. C’est un nom clé depuis que nous l’avons acheté, car nous sommes convaincus que Lilly avait le meilleur profil de croissance parmi tous les noms pharmaceutiques à grande capitalisation en raison de la valeur de son pipeline. Mais périodiquement, lorsque tout le monde est agité autour d’une idée, le titre devient une « transaction encombrée » et s’étend à court terme, c’est pourquoi nous avons récemment réduit certains dollars en dessous de 600 $. Effectivement, le titre est revenu au niveau bas des 500 $ au cours des semaines suivantes. Nous n’avons pas appuyé sur la gâchette et racheté ce que nous avions vendu à un niveau plus élevé à ces niveaux inférieurs, mais ces liquidités sont devenues utiles lorsque l’ensemble du marché a été frappé le mois dernier. Et maintenant, avec toute l’attention positive que les GLP-1 – ces médicaments contre le diabète et la perte de poids comme Mounjaro – ont reçu récemment, le titre semble prêt à dépasser ce prix de 600 $. Le médicament contre le diabète Mounjaro devrait bientôt être approuvé pour traiter l’obésité. Jim Cramer : Lorsque vous occupez une position centrale dans une entreprise pour laquelle vous avez une thèse à long terme, lorsque le titre évolue énormément, vous en prenez un peu et le redéployez ailleurs dans le portefeuille. C’est ce que nous avons fait dans Humana (HUM) lorsque nous avons vendu certaines actions de HUM pour obtenir un gain de 12 %. Avec l’argent supplémentaire disponible, nous avons estimé que nous avions de bonnes raisons d’acheter et avons négocié autour de Procter & Gamble (PG). 8. Pourquoi aimez-vous Stanley Black & Decker alors que vous déclarez actuellement investir dans des actions qui rapportent de l’argent et n’en perdent pas ? (Norman) Jim Cramer : Nous aimons avoir quelque chose lié au cycle immobilier qui pourrait rapporter de l’argent. La baisse du titre est assez ridicule, car il s’agit de la première société d’outillage au monde, évaluée à 12 milliards de dollars, avec un solide rendement en dividendes annuel de 4 %, une équipe de direction concentrée et qui a réduit ses coûts. Jeff Marks : Oui, Stanley Black & Decker (SWK) a connu quelques trimestres non rentables cette année, mais il s’agit d’une situation particulière. Au cours de l’année écoulée, l’entreprise a été confrontée à des stocks trop importants, à une mauvaise structure de coûts et à une chaîne d’approvisionnement complexe. Mais l’entreprise est en train de réparer les trois. Après avoir perdu de l’argent pendant trois trimestres consécutifs, l’entreprise devrait renouer avec la rentabilité au cours du prochain trimestre déclaré et la reprise des bénéfices devrait s’accélérer jusqu’en 2024, avec des attentes selon lesquelles elle gagnera plus cette année-là qu’en 2022. 9. Quand vous Parlez d’acheter en descendant et d’attendre le niveau suivant, comment déterminez-vous quel est le prochain niveau en baisse ? (James) Jim Cramer : Il s’agit plus d’un art que d’une science. J’ai appris une stratégie de Michael Steinhardt, qui est un incroyable gestionnaire de hedge funds, appelée le style d’achat pyramidal. C’est là que vous commencez petit et que vous développez, mais seulement si cela signifie que cela réduit vos coûts de base. Jeff Marks : Vous pouvez procéder de plusieurs manières. Parfois, nous utilisons une base de pourcentage – donc pour chaque retrait de 3 à 5 %. Vous pouvez également utiliser les rendements des dividendes : ainsi, si vous achetez une action avec un rendement de 3,75 %, le niveau suivant pourrait être de 4 %. Mais les niveaux de conviction sont importants, tout comme ce qui se passe sur le marché. 10. J’ai détenu une position importante dans Honeywell pendant des années et le titre est bien loin de ses sommets de 2021. Dois-je continuer à le conserver ? (Rhonda) Jim Cramer : Nous nous attendions à des changements commerciaux chez Honeywell (HON) et la direction a suivi jusqu’à mardi lorsqu’elle a annoncé une réorganisation de l’entreprise. Le PDG Vimal Kapur, qui a remplacé Darius Adamczyk plus tôt cette année, réorganise l’entreprise en différentes divisions à partir du premier trimestre fiscal de l’année prochaine. Nous voulons voir ce qu’il fera de ces changements, mais nous devons laisser au nouveau dirigeant un peu de temps pour nous montrer comment il peut apporter de la valeur aux actionnaires. Jeff Marks : Je sais que le PDG Vimal Kapur est au début de son mandat, mais je pense que le temps presse pour Honeywell pour faire ressortir de la valeur et cela vaut la peine de le posséder. Hier (mardi), il a annoncé la réorganisation stratégique de l’entreprise – c’est un premier pas positif. Ensuite, j’aimerais voir des acquisitions qui accélèrent la croissance et des cessions d’actifs non essentiels. Sinon, je ne serais pas surpris d’entendre parler d’un activiste souhaitant démanteler l’entreprise, en s’appuyant sur le succès des scissions de General Electric (GE) et de Raytheon Technologies. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long NVDA, CTRA, AAPL, CRM, AMZN, COST, LLY, HUM, PG, SWK, HON. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après l’envoi d’une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action du portefeuille de son organisme de bienfaisance. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l’émission de l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 