Cramer prédit que le S&P 500 « a fini d’être claqué », voit l’avenir

Au cours d’une période de trois jours qui s’est terminée lundi, l’indice a chuté de près de 3%. Une déroute similaire de plusieurs jours s’est produite à la mi-juin, deux fois en mai et une fois en mars et en janvier, a noté Cramer.

« Les graphiques, tels qu’interprétés par Carolyn Boroden, suggèrent que le S&P 500 a fini de se faire claquer, avec plus de potentiel à venir », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « Je partage la positivité de Boroden sur le marché en général … surtout maintenant que le récent tremblement de terre a arraché tant de mains faibles du marché. »

« Très souvent cette année, le S&P reculera assez fortement, mais cela ne dure que trois jours de bourse à partir du dernier nouveau sommet », a-t-il déclaré. « Boroden est assez confiant que ce schéma s’est déjà répété. »

« Si nous avions été en panne hier, cela aurait été une autre histoire, mais nous sommes revenus en rugissant. Pour elle, cela signifie que l’effondrement est probablement terminé », a-t-il déclaré.

Boroden, qui contribue également aux côtés de Cramer sur RealMoney.com, garde un œil sur 4 359 dans le S&P 500. Si l’indice franchissait ce plafond de résistance, ses prochains objectifs seraient 4 437 et 4 492, a déclaré Cramer.

Les investisseurs pourraient toutefois s’attendre à plus de turbulences si le S&P 500 brise le modèle susmentionné pour chuter d’un nouveau sommet pendant plus de quatre jours de bourse.

« Dans ce cas, elle serait beaucoup plus préoccupée par la possibilité d’une correction à la baisse plus importante. Mais pour l’instant, cela ne s’est pas encore produit et l’avenir s’annonce prometteur, ce qui correspond à ce que nous avons vu au cours de la saison des résultats, » dit Cramer.