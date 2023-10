Cramer pointe du doigt les secteurs affaiblis et qualifie la tendance baissière d' »irrépressible »

Jim Cramer de CNBC a souligné jeudi la faiblesse des secteurs qu’il considérait auparavant comme haussiers, affirmant qu’une tendance baissière généralisée limiterait tout rallye potentiel du marché.

« L’ours est en liberté en ce moment, sauf dans le domaine technologique. C’est irrépressible », a déclaré Cramer. « Et sans que d’autres secteurs ne changent de couleur, tout rallye sera toujours limité au-delà d’une survente à court terme, à moins que l’emploi ne se refroidisse, que la croissance des salaires ne devienne négative et que les taux d’intérêt ne reculent finalement par rapport à leur hausse record. »

Cramer a déclaré que le marché continue de perdre des « groupes achetables » à mesure que les secteurs autrefois performants s’aplatissent, ajoutant qu’il n’y a pas assez d’entreprises avec de solides perspectives.

Il a d’abord souligné le secteur des voyages et des loisirs, qui avait connu du succès après la Covid, avec des titres de compagnies aériennes, d’hôtels et de restaurants en hausse. Mais au cours des dernières semaines, a déclaré Cramer, la hausse des coûts du carburant et la diminution du revenu disponible due au resserrement du crédit ont effacé une telle thèse haussière dans une grande partie de Wall Street.

Pour Cramer, ces actions de voyages et de loisirs sont considérées comme faisant partie de la « cohorte de la gueule de bois post-Covid ».

Le marché haussier du logement pourrait également être terminé, a déclaré Cramer. La demande de logements a permis aux constructeurs d’augmenter les prix, mais tandis que la demande persiste, la hausse des taux hypothécaires a exclu un nombre important de personnes, a-t-il ajouté. Cramer a également souligné la faiblesse du secteur des services publics, affirmant que leurs dividendes sont trop faibles pour rivaliser avec les obligations et qu’ils doivent fréquemment emprunter de l’argent.

Les banques se portent également mal alors que les taux d’intérêt élevés persistent, a déclaré Cramer, ajoutant que les banques régionales semblent particulièrement « condamnées ».

« Maintenant, bien sûr, si nous obtenons un environnement de taux d’intérêt différent, certains de ces marchés baissiers peuvent se transformer en marchés haussiers », a-t-il déclaré. « Nous avons perdu une tonne de groupes et à leur place, nous n’en avons récupéré aucun. Seule la technologie a une véritable thèse haussière en ce moment et beaucoup pensent que c’est déjà exagéré parce qu’ils ne pensent pas que l’IA puisse être aussi puissante. Je pense que ça peut l’être. Je pense que c’est attrayant. »