Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi qu’il pensait que le creux du marché boursier de la mi-juin se maintiendrait comme le creux de cette terrible année de vente. Cependant, il a reconnu que ce ne sera pas facile et que les taureaux de Wall Street font face à une foule de forces qui semblent travailler contre eux.

“Parfois, je veux juste dire à ces sceptiques, comme je le dis constamment aux étrangers, n’abandonnez pas le navire”, a déclaré Cramer sur “Mad Money”, animant l’émission depuis Seattle.

Cramer a déclaré qu’il comprenait certainement pourquoi les ours semblaient être aux commandes malgré le rallye de lundi qui s’appuyait sur le rallye de la semaine dernière. En fait, l’avance du S&P 500 la semaine dernière a mis fin à une séquence de trois semaines de défaites.

Pourrions-nous avoir un rallye baissier après des semaines de vente ? Bien sûr, a déclaré Cramer. Nous sommes en septembre après tout, le pire mois de l’année pour les actions. Et après un mois d’août terrible, qui est traditionnellement un assez bon mois pour les actions, il a déclaré que la vente pourrait revenir. Mais il ne pense pas que le marché passera en dessous du creux de la mi-juin.

Cramer a déclaré que l’inflation – peu importe ce que dit l’indice des prix à la consommation de mardi pour août – est un problème. Quelle est l’ampleur du problème, c’est la grande question alors que les investisseurs se demandent si la Réserve fédérale augmentera les taux d’intérêt de 75 points de base ou de 50 points de base plus tard ce mois-ci. Le premier serait une troisième hausse consécutive de cette ampleur. C’est ce sur quoi parie le marché à la quasi-unanimité.

Cramer fait également un clin d’œil aux arguments baissiers selon lesquels le programme environnemental du gouvernement n’est pas très favorable au marché, que davantage de licenciements sont à venir dans les entreprises américaines et que la technologie est encore bien surévaluée.

Bien que tout soit vrai, Cramer se concentre sur l’amélioration de l’inflation et non sur son aggravation, car les prix des matières premières ont culminé il y a longtemps, mais il est également favorable à une hausse plus importante du taux de 75 points de base pour aider à limiter l’inflation des salaires.

En dehors de tout cela, Cramer voit se développer une force de marché vraiment positive : les Ukrainiens chassant les Russes. Si cela devait se produire, il a déclaré que les prix du pétrole, de l’essence et du gaz naturel – tous élevés en raison des perturbations de la guerre – chuteraient. Cela donnerait un formidable vent arrière au marché.

“De toute évidence, toute cette guerre a été une catastrophe humanitaire horrible, mais si l’Ukraine peut gagner, c’est énorme pour le marché boursier”, a déclaré Cramer. “Pareil pour les prix alimentaires. Et l’euro pourrait enfin faire son retour, permettant à nos entreprises internationales de gagner plus d’argent à l’étranger.”

