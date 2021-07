Cramer passe en revue Nvidia, Moderna, Equifax et les actions les plus performantes du deuxième trimestre

Nvidia, en hausse de 49,85%

« C’est une entreprise avec un marteau sur l’intelligence artificielle et les processeurs graphiques et elle est devenue notre plus grande entreprise de semi-conducteurs. La société a une valorisation de 516 milliards de dollars, contre seulement 15 milliards il y a cinq ans », a déclaré Cramer.

« Nvidia a pris feu… ces trois derniers mois [given its] des conseils fantastiques et la probabilité croissante que les régulateurs du monde entier lui permettent d’acquérir une société appelée Arm Holdings, le fabricant de puces britannique qui fabrique des unités centrales de traitement à la fois pour les téléphones portables et les ordinateurs personnels. »

Énergie du Devon, 33,59 %

Cramer a déclaré que le PDG Rick Muncrief « comprend que Wall Street en a assez des compagnies pétrolières qui dépensent au-delà de leurs moyens et sont de terribles intendants du capital ».

« Le nouveau Devon a un dividende variable qui vous donne un rendement énorme lorsque les prix du pétrole sont élevés, comme en ce moment », a-t-il ajouté. « Tant que le brut reste au-dessus de soixante dollars le baril, nous parlons ici d’un rendement de 7%. Pas étonnant que les gens aiment celui-ci aussi pour la seconde moitié. »

Société de piscine, 32,85%

« Vous pourriez penser que Pool est un choix étrange pour cette liste, … mais vous devez vous rappeler que le marché du logement est en feu. [with] la valeur des maisons augmente. Les gens sont beaucoup plus susceptibles d’investir dans leur propriété, et cela inclut la construction d’une piscine « , a déclaré Cramer. » Tant que le logement reste solide, je parie que ce stock se porte bien. «

Gartner, 32,68 %

« Voici une société de conseil pour tout ce qui touche à la technologie d’entreprise, mais surtout connue pour ses conférences en personne. Une histoire de demande refoulée », a déclaré Cramer.

« Alors que l’entreprise a repris beaucoup d’affaires pendant la pandémie, il est clair que les investisseurs pensent qu’ils recevront un coup de pouce majeur au second semestre à mesure que ces conférences reviendront », a ajouté Cramer. « Cela dit, avec le stock en hausse de 32% au dernier trimestre, je pense que l’argent facile a déjà été gagné. Celui-ci n’est pas pour moi. »

Equifax, 32,23%

« Equifax a choqué Wall Street avec ses résultats bien meilleurs que prévu et son rachat plus agressif. Je pense que cela pourrait être une formidable histoire au second semestre », a déclaré Cramer. « C’est peut-être le jeu de technologie financière le plus méconnu du marché. »