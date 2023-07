Cramer n’est pas d’accord avec le récent déclassement des analystes de PepsiCo

Jim Cramer de CNBC a donné mardi son avis sur la décision de Morgan Stanley de rétrograder le géant de l’alimentation et des boissons PepsiCo après son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, affirmant qu’il pense que la société pourrait continuer à surperformer et que ses derniers résultats ne sont pas « aussi bons que possible ».

Cramer a admis que les multiples cours/bénéfices élevés de PepsiCo lui donnaient une pause – il se vendait à 23 fois les bénéfices de l’année prochaine – mais a déclaré qu’il estimait que le leadership de l’entreprise était si fort qu’il ne serait pas affecté par le cycle économique ou le coût de la main-d’œuvre. .

« Mais je dis que lorsque vous appelez un top ou dites que quelque chose est aussi bon que possible, vous feriez mieux de savoir quelque chose de significatif sur la gestion – peut-être qu’un grand leader prend sa retraite, peut-être que quelque chose a terriblement mal tourné et que personne d’autre ne le voit », a déclaré Cramer. « Sans ceux-ci, je pense que l’appel » aussi bon que possible « est un appel très risqué à faire lorsqu’une entreprise a une excellente direction à la barre. »

Cramer s’est dit impressionné par le PDG de PepsiCo, Ramon Laguarta, qui, selon lui, a été en mesure d’augmenter le taux de croissance de l’entreprise alors que peu de gens pensaient que cela serait possible. Il est passé de 4% à 5% à 8% puis ce trimestre à 10%.

Il a également noté que le géant de l’alimentation et des boissons avait acheté une participation de 8,5 % dans la marque de boissons énergisantes Celsius quand il n’était pas très populaire et s’échangeait pour 75 $. Il se négocie désormais à près du double de ce prix et Cramer envisage une éventuelle prise de contrôle de l’entreprise par PepsiCo.

« Ce n’est plus l’ancien Pepsi ou Frito Lay : l’entreprise a fait un travail remarquable pour renforcer le capital de la marque. Ce n’est plus, en soi, une machine à racheter – c’est une machine qui injecte de l’argent dans les marchés mondiaux en croissance », a déclaré Cramer. « Ramon Laguarta est un manager fantastique qui fait des choses incroyables avec Pepsi et Frito Lay que même des taureaux comme moi n’auraient jamais cru possibles. »