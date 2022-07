Cramer : La Fed gagne sur l’inflation des matières premières. Prochaine étape : le marché du travail

Quelle belle ligne nous devons marcher ici. Avec un emploi toujours solide, nous allons probablement obtenir une autre hausse de 75 points de base du taux d’intérêt de référence de la Fed plus tard ce mois-ci. La banque centrale, dirigée par Jerome Powell, pourrait également augmenter les ventes de ses avoirs obligataires, qui sont considérés comme l’investissement ultime pour toute institution européenne. Dans le même temps, la saison des bénéfices approche à grands pas, et bien que les entreprises qui profitent de la baisse des matières premières puissent avoir de bonnes choses à dire, ce sont les mêmes entreprises qui souffrent de la force du dollar. D’un autre côté, les banques qui feront rapport auront de bonnes choses à dire sur la hausse du taux des fonds fédéraux, mais devront faire preuve de prudence quant aux prêts irrécouvrables à venir. Pendant ce temps, la Chine a repris ses esprits et a commencé à vacciner son peuple. Cela laisse une grande inconnue : la guerre de la Russie avec l’Ukraine. Bizarrement, à la fois une récolte exceptionnelle de maïs et de blé en Occident et un pompage de pétrole à fond pour que la Russie finance sa guerre – bien que les achats de pétrole par l’Inde et la Chine – font en sorte que les prix du pétrole n’augmenteront pas suffisamment pour effrayer la Fed. En d’autres termes, maintenant que la Fed a maîtrisé l’inflation des matières premières, la prochaine étape est l’inflation de la main-d’œuvre. Et il n’a pas encore fait son travail. La croissance de l’emploi s’est accélérée à un rythme beaucoup plus rapide que prévu en juin – alors que la masse salariale non agricole a augmenté de 372 000, mieux que l’estimation de 250 000 Dow Jones – selon les données vendredi du Bureau of Labor Statistics. Je pense que ce qui est le plus excitant en ce moment, c’est ce qui ne s’est pas produit : à savoir, aucune annonce préalable à proprement parler, à l’exception de celle dont je vous ai averti sur Mad Money – les pertes de prêt croissantes qu’Upstart doit subir. Je méprise encore vraiment la fintech ici et je suis heureux que nous n’ayons perdu de l’argent que sur un seul, PayPal (PYPL), qui a été un désastre. Je travaille déjà sur notre prochaine réunion mensuelle pour les membres du Club, qui est en direct ce lundi à midi HE. J’espère que vous puissez venir. Voyons ce qui se passera lundi, mais j’aime notre positionnement actuel même si je veux prendre une partie de cet argent de la vente d’actions de Chevron (CVX) et le mettre à profit dans Pioneer Natural Resources (PXD) et Halliburton (HAL), mais nous sont gelés maintenant (si je parle d’une action sur CNBC TV, je ne peux pas l’échanger pendant trois jours) . On dirait que c’est l’affaire de lundi. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CVX, HAL, PXD. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, réagit lors de son témoignage devant une audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines sur le “Rapport semestriel sur la politique monétaire au Congrès”, à Capitol Hill à Washington, DC, États-Unis, le 22 juin 2022. Elisabeth Frantz | Reuter