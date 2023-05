Cramer explique pourquoi les investisseurs devraient gagner de l’argent sur l’IA

Suite à une conférence des PDG de CNBC à Santa Barbara, en Californie, je suis reparti avec deux pensées. Premièrement, l’intelligence artificielle (IA) est de loin le sujet de conversation le plus important, quel que soit le forum ou le parti. Et, deuxièmement, personne n’a la moindre idée de comment gagner de l’argent avec. Curieusement, même si tout le monde dit utiliser l’IA depuis des années, cette version – l’IA générative – est si nouvelle que les gens ont tous été choqués que Club holding Nvidia (NVDA) ait autant d’affaires, étant donné que personne ne peut comprendre ce que cela pourrait signifier, ou comment l’utiliser dans un cadre pratique. Il y a eu des moments où je me suis demandé : est-ce que ça pourrait être autant de bruit pour si peu ? Compte tenu des gains importants liés à l’IA que nous avons constatés sur tant d’actions, grandes et petites, j’espère bien que non. Mais je me suis retiré de ce niveau de scepticisme – nihilisme, presque – parce qu’il y a tout simplement trop de gens qui essaient de faire comprendre qu’il doit y avoir quelque chose là-bas. Le PDG de chaque entreprise déchire l’organigramme, essayant frénétiquement de comprendre comment utiliser l’IA pour la créativité et le profit. Mais seul le nom du club de cybersécurité Palo Alto Networks (PANW), une entreprise absente de la conférence, semble avoir un plan qui fonctionne maintenant. Le PDG Nikesh Aurora utilise l’IA pour découvrir qui n’est tout simplement pas nécessaire ou qui ne peut pas faire le travail aussi bien que les machines. Il passe en revue chaque département et augmente ses marges en faisant remplacer les gens par des machines – et ça marche. Tout le monde semble se demander s’ils devraient être connectés à Oracle (ORCL), Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) ou Microsoft (MSFT) – les quatre grands géants de la technologie remplis de sagesse en IA. L’avantage est constamment revenu à Microsoft dans les discussions, principalement en raison de sa relation avec OpenAI et de son offre ChatGPT. Il y a beaucoup de jockeys pour savoir qui a le plus à offrir, cependant, et celui qui m’a surpris était une foi en Oracle. Cela m’a certainement donné envie de retirer le fichier et de le dépoussiérer. Cependant, je pense que le nom du club Salesforce (CRM), peut-être à cause de l’amitié du PDG Mark Benioffs avec Sam Altman d’OpenAI, a quelque chose de plus additif que ne le pensent les analystes. Plus généralement, pourquoi y a-t-il une telle précipitation à dépenser de l’argent réel avec les quatre grands de l’IA ? Je pense que c’est parce que chaque entreprise craint que les autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence ne l’utilisent à son avantage. Ils ne savent pas ce que « ça » est exactement, mais ils ne laisseront pas l’autre gars les battre. J’ai été surpris qu’en ce moment, l’IA signifie que vous ayez encore besoin d’une nouvelle infrastructure et de nouvelles applications – encore plus de personnes à embaucher ! – afin que vous puissiez créer des programmes au-dessus de l’IA. En d’autres termes, les choses sont toujours aussi compliquées. Vous devez être un excellent codeur pour tirer le meilleur parti de l’IA, pas un grand parleur, ce qui, pour moi, soulève la question : comment cela permet-il d’économiser de l’argent ou du temps ? Pourtant, une chose est sûre, Jensen Huang détient la clé du royaume de l’IA. La vénération pour le PDG de Nvidia ne connaît pas de limites. En fin de compte, ma réflexion en ce qui concerne le Club est de continuer à essayer de profiter de la course aux armements de l’IA. Il y a tout simplement trop d’argent à la poursuite de ce Saint Graal. Restent longtemps les actions des entreprises qui proposent leur aide, leurs clouds. Ne soyez pas intimidé, pour l'instant, par le manque de diversification. Ma conclusion de la semaine : profitez de l'IA. Vous en tirerez plus d'argent que tous les PDG de Santa Barbara, jusqu'à ce qu'ils découvrent comment l'utiliser, puis s'en foutent. 