Cramer explique comment quatre camps d’acheteurs voient les messages mitigés de la Fed

Jim Cramer de CNBC a expliqué jeudi quatre écoles de pensée différentes en examinant les messages mitigés qu’ils ont tirés de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi. Bien que la Fed ait choisi de ne pas relever ses taux à court terme, elle a fait allusion à d’autres hausses plus tard cette année.

Cramer a noté que même si les investisseurs ont eu un peu de temps pour traiter les implications de la réunion de la Fed, ils sont maintenant impatients de faire travailler leur argent.

« Ils ont leurs raisons, ou peut-être même qu’ils inventent les raisons, et aujourd’hui, les achats, eh bien, disons simplement qu’ils ont été faits avec un abandon téméraire », a-t-il déclaré. « Je dis cela parce que, encore une fois, les esprits des animaux contrôlent actuellement les acheteurs, et ils peuvent tout aussi facilement créer une histoire sur l’achat de n’importe quel stock qu’ils veulent. »

Cramer a noté que le premier camp d’acheteurs pense que l’écorce de la Fed est pire que sa morsure et ne pense pas qu’elle finira par augmenter les taux jusqu’au point de récession.

Ces acheteurs, selon Cramer, investissent dans des entreprises industrielles qui réussissent dans une économie florissante. Les industriels sont nécessaires pour une pléthore d’entreprises, de la construction de routes au forage pétrolier en passant par la construction des centres de données et des fonderies de semi-conducteurs nécessaires à l’intelligence artificielle.

Le deuxième camp croit à l’exact opposé. Pour eux, les décisions de la Fed suggèrent qu’elle continuera de se resserrer jusqu’à ce qu’elle entraîne l’économie dans une récession. Cramer pense que ces acheteurs seraient avisés d’investir dans Big Pharma parce que l’industrie est « plus ou moins à l’épreuve de la récession ».

Cramer cité Eli Lily , qui développe deux produits coûteux – Majourna, qui est utilisé pour le diabète et la perte de poids et qui est déjà retiré de l’étiquette, et un nouveau traitement contre la maladie d’Alzheimer. Il a également souligné Johnson & Johnson qui est au milieu d’un litige concernant des allégations selon lesquelles sa poudre pour bébé à base de talc cause le cancer, mais a toujours une activité florissante de dispositifs médicaux qui se porte particulièrement bien en raison de l’arriéré de chirurgies non urgentes dans l’oreille post-Covid.

Le troisième camp, a déclaré Cramer, est composé de ceux qui ont « FOMO », ou peur de manquer quelque chose, qui sont enthousiasmés par la chaîne de restaurants fast-casual Cava et pense qu’il vient d’avoir l’une des offres publiques initiales les plus réussies de tous les temps.

Le quatrième camp est composé de gestionnaires de fonds qui ont été à découvert sur ce marché jusqu’à présent et qui réalisent maintenant qu’ils ont fait une erreur.

« Lorsque vous réunissez ces quatre groupes d’acheteurs, souvent contradictoires, vous pouvez obtenir une course magnifique à tous les niveaux, comme nous l’avons fait aujourd’hui », a déclaré Cramer. « En fin de compte, peut-être qu’un seul camp peut avoir raison, mais dans l’intervalle, au fur et à mesure que les paris sont faits, presque tous les types d’actions augmentent. »