Cramer est convaincu que l’inflation ne finira pas par écraser l’économie américaine

Lundi, Jim Cramer de CNBC a repoussé les craintes que l’économie américaine puisse connaître des niveaux d’inflation problématiques lors de sa reprise après la récession induite par la pandémie de coronavirus.

L’animateur « Mad Money » a déclaré qu’il ne fait aucun doute que les pressions sur les prix se font sentir dans une gamme de produits et d’industries. Cependant, Cramer a déclaré que cela ne signifie guère que l’Amérique se dirige vers une période d’inflation galopante semblable aux années 1970 ou même à l’Allemagne après la Première Guerre mondiale.

« L’économie ne sera pas détruite par une inflation ruineuse, le marché boursier ne s’effondrera pas à cause de la dette gouvernementale », a déclaré Cramer. « Je pense que nous sommes plus susceptibles de voir un atterrissage en douceur pour cette économie en plein essor sonore une fois que les problèmes de chaîne d’approvisionnement auront été réglés et que les prestations de chômage améliorées expireront en septembre. »

Cramer a déclaré qu’il y avait un certain nombre de points positifs économiques qui le rendent convaincu que les prévisions d’inflation extrême ne se matérialiseront probablement pas, telles que des données solides sur les dépenses de consommation et les taux d’épargne.

« Les économies semblent plus solides que les dépenses, donc même avec des prix en hausse dans tous les domaines, le consommateur est en meilleure forme que n’importe quel moment dont je puisse me souvenir dans ma vie », a déclaré Cramer.

La hausse des prix des produits de base pour des matériaux tels que l’acier, l’aluminium et le bois d’œuvre est remarquable, a déclaré Cramer. Mais il a ajouté que ces trois pays sont soumis à des droits de douane et que la simple réduction de ces prélèvements à l’importation pourrait améliorer la situation à court terme.

Et bien que la pénurie de semi-conducteurs soit perturbatrice pour de nombreuses industries, y compris l’automobile, Cramer a déclaré qu’il ne parierait pas sur la pénurie qui durera cette année. Il a également souligné les commentaires de la direction de Foot Locker selon lesquels la congestion portuaire s’améliorera également.

« Ecoutez, je ne dis pas que tout se résoudra de lui-même. Vendredi, Deere avait des choses choquantes à dire sur la hausse des prix des marchandises et du fret », a reconnu Cramer.

Cependant, il a souligné qu’il semble toujours y avoir des prévisionnistes qui sonnent l’alarme sur les risques inflationnistes. « Ces gars ont toujours eu tort pendant des décennies », a déclaré Cramer. « Nous pouvons enfin avoir une inflation réelle, mais je ne pense pas que leurs terribles prédictions de catastrophe financière commenceront soudainement à se réaliser. »