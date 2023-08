Cramer donne son avis sur le rallye de Disney et partage quelques pièges du marché à éviter

Jeudi, Jim Cramer de CNBC a partagé les erreurs courantes commises par les investisseurs lors de mouvements importants du marché, en particulier lors d’un rallye.

Jeudi, le Moyenne industrielle Dow Jones a légèrement augmenté, clôturant plus de 52 points. L’indice avait considérablement réduit un rallye antérieur de plus de 450 points. Disney Le rebond post-bénéfices de près de 5 %, ainsi que des chiffres d’inflation plus faibles que prévu, ont contribué à faire monter le Dow Jones à 30 actions.

Cramer a conseillé aux investisseurs de ne fonder aucune décision majeure sur un seul point de données, en particulier celui qui se rapprochait des estimations. Si les investisseurs décident d’acheter, Cramer a recommandé de passer des ordres à cours limité au lieu d’ordres au marché.

« Les ordres du marché vous mettent à la merci d’un marché impitoyable », a-t-il déclaré et a suggéré aux investisseurs de s’en tenir aux ordres à cours limité pour se prémunir contre un surpaiement radical des actions.

Cramer a également expliqué pourquoi il pense que Disney était un « gagnant du manuel » jeudi. Les actions capables de monter au milieu d’une vague de ventes sont généralement des actions de valeur, a-t-il déclaré. Cramer pense que Disney a pu inverser la tendance en partie grâce à la confiance du PDG Bob Iger malgré son rapport sur les résultats mitigés.

« Quand presque toutes les autres actions ont reculé par rapport à leurs sommets, l’action de Disney a lentement, étape par étape, pouce par pouce, commencé sa progression », a déclaré Cramer. « Chaque fois que vous voyez ce genre d’action, vous savez que quelque chose de spécial se produit, car il s’agit d’un titre capable de défier l’attraction gravitationnelle de la moyenne après avoir été réduit de moitié au cours des deux dernières années. »

Cramer a terminé en disant aux investisseurs que les mouvements du marché inspirés par de nouveaux points de données peuvent être éphémères et ne changent pas toujours la tendance dominante du marché. Pour Cramer, la tendance actuelle du marché est de vendre les actions technologiques à grande capitalisation.

« Mais en fin de compte? Je peux vous dire que lorsque vous voyez les techniciens se rassembler dans le cadre d’un mouvement de groupe comme nous l’avons fait à l’ouverture, cela va produire une déroute plus tard dans la journée lorsque le marché changera de direction », a déclaré Cramer. « Et puis vous utilisez cette déroute pour repérer de nouveaux gagnants de la fessée. »