Cramer dit que Wall Street devrait prêter attention au secteur aérospatial

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a déclaré aux investisseurs qu’il pensait que Wall Street ne prêtait pas suffisamment attention à RTX une entreprise aérospatiale et de défense.

RTX est une version renommée du Raytheon Technologies original avec un secteur aérospatial robuste grâce à une fusion avec United Technologies. Bien que son action n’ait pas été populaire cette semaine – en fait, elle a chuté de plus de 2 % en raison d’une grève dans une autre société aérospatiale – Cramer pense que RTX est un acteur solide à l’avant-garde de deux secteurs prêts à gagner beaucoup d’argent Dans les années à venir.

« Je pense que vous avez une autre chance d’acheter RTX dans une faiblesse injustifiée ici », a déclaré Cramer. « Parce que, si quoi que ce soit, je me sens beaucoup plus confiant quant à leurs perspectives à long terme dans l’aérospatiale et la défense – deux activités où ils semblent prêts pour de très nombreuses années de commandes gigantesques. »

Selon Cramer, le cycle typique du marché haussier de l’aérospatiale dure environ sept ans, et il pense que la demande de voyages en avion ne fait qu’augmenter, en partie en raison du besoin du consommateur de voyager après Covid. Le PDG de RTX, Greg Hayes, a discuté de la croissance du marché des avions commerciaux avec Phil LeBeau de CNBC au salon du Bourget mardi.

« Nous sommes revenus aux niveaux d’avant la pandémie au niveau national pour le trafic aérien, nous y sommes presque de retour au niveau international », a déclaré Hayes. « Et nous voyons toujours une croissance annuelle de quatre et demi, cinq pour cent au moins pour la prochaine décennie. »

Hayes a poursuivi en disant qu’en raison de la guerre, RTX reçoit déjà des commandes de réapprovisionnement de plusieurs milliards de dollars.

« Nous parcourons ces munitions à un rythme auquel aucun de nous ne s’attendait. Il nous faudra des années pour réapprovisionner les États-Unis et nos alliés de l’OTAN individuellement », a déclaré Hayes, ajoutant que RTX a déjà reçu environ 2 milliards de dollars de commandes liées à l’Ukraine, et il s’attend à 3 milliards de dollars supplémentaires cette année seulement. « Mais il y a probablement un multiple de cela que nous verrons au cours des trois ou quatre prochaines années. Mais ce n’est pas cette année / l’année prochaine. Ce sera littéralement pour la prochaine décennie. »

Beaucoup craignaient que l’accord sur le plafond de la dette n’entraîne des coupes dans le budget de la défense du gouvernement, mais cette crainte ne s’est jamais concrétisée. Alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie continuait de s’éterniser, Cramer était d’accord avec Hayes et a déclaré que RTX « verrouille les affaires majeures pour les années à venir ».