Cramer dit que Robinhood est un achat même après son introduction en bourse difficile

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi qu’il pensait que les actions de Robinhood pouvaient être achetées à leurs niveaux actuels, suggérant que la maison de courtage a un avenir prometteur répondant aux préférences financières des jeunes.

« Alors que Robinhood se lance dans d’autres formes de financement, y compris les cartes » achetez maintenant, payez plus tard « , je pense [CEO Vlad Tenev’s] armée de 22 millions d’utilisateurs va grandir et devenir plus puissante », a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

« C’est pourquoi je vous dis que Robinhood peut être acheté ici », a ajouté Cramer. « Si Square peut rallier 10 % sur cet accord Afterpay, imaginez ce que Robinhood pourrait faire s’il achetait quelqu’un d’autre dans l’industrie – pensez Affirm. L’action monterait en flèche. »

Les actions de Square ont bondi un jour après que la société de technologie financière derrière l’application Cash a annoncé un accord de 29 milliards de dollars pour acheter Afterpay, une société australienne qui propose des services « acheter maintenant, payer plus tard ».

Bien que des gains de cette ampleur soient inhabituels après qu’une entreprise a révélé son intention d’effectuer une acquisition entièrement en actions, Cramer a déclaré que cela reflète la confiance des investisseurs dans la croissance de Square, en particulier autour de services tels que « acheter maintenant, payer plus tard » qui sont populaires auprès de la génération Y et Génération Z.

En plus de Square, Cramer a déclaré que PayPal – qui possède l’application de paiement peer-to-peer Venmo, un rival de l’application Cash – est une autre société de services financiers qui s’est avérée être adoptée par les jeunes générations.

« Je pense que Robinhood pourrait être le prochain », a déclaré Cramer, alors que la société pionnière du négoce d’actions sans commission se développe dans d’autres domaines. Robinhood propose déjà des comptes de gestion de trésorerie, et Tenev a déclaré à CNBC la semaine dernière qu’il espère que dans cinq ans, la société sera « l’application monétaire la plus fiable et la plus culturellement pertinente au monde ».

Alors que l’offre publique initiale de Robinhood la semaine dernière a été considérée comme une déception, Cramer a déclaré que l’histoire à long terme de la société reste prometteuse. C’est parce que « les entreprises qui ciblent les jeunes ont une valeur de rareté en tant qu’investissements », a déclaré Cramer, affirmant que cela s’applique également aux actions de la chaîne décontractée rapide Chipotle, du fabricant d’appareils de streaming Roku et de l’application de livraison de nourriture DoorDash.

« Cette valeur de rareté leur a permis de monter en flèche à une vitesse énorme » et de bon augure pour Robinhood, a-t-il déclaré.