Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. « Assis dans le no man’s land » Les actions technologiques vont augmenter dans AI Watch Eli Lilly 1. « Assis dans le no man’s land » Les actions ont légèrement baissé dans les échanges sans direction mardi matin après que le président Joe Biden et le président de la Chambre, Kevin McCarthy, n’ont pas réussi à parvenir à un accord sur relèvement du plafond de la dette américaine lors des négociations de la veille au soir. Le gouvernement pourrait faire défaut sur ses obligations de dette dès juin sans accord. Le marché est « assis dans le no man’s land », a déclaré mardi Jeff Marks, directeur de l’analyse de portefeuille au Club. Pendant ce temps, les rendements obligataires américains ont atteint leur plus haut niveau depuis mars, avec celui du Trésor à 10 ans à 3,7 %. Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 1%, le brut West Texas Intermediate s’échangeant autour de 73 dollars le baril, après que le ministre saoudien du pétrole a averti les spéculateurs du marché de « faire attention ». Jim Cramer a déclaré mardi que l’inflation et la lutte de la Fed contre elle étaient toujours d’actualité. 2. Les actions technologiques augmenteront sur AI Jefferies a relevé mardi son objectif de cours sur Club holding Microsoft (MSFT) à 400 $ par action, contre 350 $, tout en maintenant une note d’achat sur l’action. La société a également relevé son objectif de prix sur son compatriote Club holding Alphabet (GOOGL) à 150 $ contre 130 $ et a conservé sa cote d’achat. Les augmentations des objectifs de prix interviennent alors que « les sociétés d’IA dominent » le marché boursier et mènent la « réaccélération de la technologie », a déclaré Jim. Ces actions ont été gonflées par de grandes entreprises déplaçant leur infrastructure dans le cloud pour pouvoir tirer parti des capacités d’intelligence artificielle de Big Tech. Jim a ajouté que le nom du club Nvidia (NVDA), qui publie les résultats du premier trimestre après la cloche de mercredi, reste toujours la société de semi-conducteurs à posséder pour ses prouesses en matière d’IA. Stifel a relevé mardi son objectif de prix sur Nvidia à 300 $ contre 225 $ et a conservé sa note neutre. 3. Regardez Eli Lilly TD Cowen a relevé mardi son objectif de cours sur Club détenant Eli Lilly (LLY) à 500 $ par action contre 340 $, tout en maintenant son équivalent d’une cote d’achat sur l’action. Lundi, nous avons vendu 50 actions d’Eli Lilly, à 442 $ chacune, pour profiter de la montée en flèche de l’action à un nouveau sommet historique . Nous sommes toujours optimistes à long terme sur cette société pharmaceutique de premier plan, mais reconnaissons la nécessité de réduire prudemment les gagnants parfois pour lever des fonds. L’action Eli Lilly a baissé de 1,85 % en milieu de matinée, à un peu moins de 426 $ par action. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL, MSFT, NVDA, LLY. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.