Jim Cramer de CNBC a appelé mercredi les milliardaires américains à soutenir plus clairement les réformes du code des impôts du pays, dans le but d’éviter les propositions législatives plus libérales des politiciens à Washington.

« Cette administration ne vous aime pas, alors proposez quelque chose de manière proactive qui fait en sorte que vous ne soyez pas taxé de la manière [Sen.] Elizabeth Warren le veut », a déclaré Cramer, faisant référence au démocrate du Massachusetts qui, avec le sénateur du Vermont Bernie Sanders, a proposé un impôt sur la fortune pour les milliardaires.

« Mais … je pense qu’ils sont très sourds », a ajouté Cramer sur « Squawk on the Street ». « Je pense que les milliardaires se disent simplement : ‘Eh bien, écoutez, nous sommes des oligarques et nous pouvons faire ce que nous voulons.' »

Cramer a déclaré qu’il pensait que cette attitude était erronée, en particulier sous le président démocrate Joe Biden, qui a succédé à l’ancien président Donald Trump, un républicain, en janvier. Biden a appelé à une augmentation des impôts sur les riches Américains, mais n’a pas soutenu les propositions visant à prélever un impôt annuel sur la richesse totale.

« Je pense que nous sommes à une époque où ils ne semblent pas se rendre compte que les fourches arrivent. Cette administration n’est certainement pas pro-capitaliste, elle est pro-travail – beaucoup plus, je pense, que l’administration Obama », Cramer mentionné. « Beaucoup de milliardaires devraient être un peu plus vigilants sur ce qui va se passer à Washington. »

« Elizabeth Warren va gagner cela si les milliardaires essaient de trop se battre », a-t-il ajouté.

Les commentaires de Cramer font suite à l’annonce de Warren Buffett plus tôt mercredi qu’il ferait un don supplémentaire de 4,1 milliards de dollars de ses actions Berkshire Hathaway à cinq fondations.

Dans un lettre accompagnant cette décision, le PDG du milliardaire Berkshire Hathaway a reconnu que la philanthropie était récemment devenue un « sujet brûlant » et a déclaré qu’il pensait qu’il était « approprié » que le Congrès examine occasionnellement comment les dons de bienfaisance sont traités par le code des impôts, « en particulier en ce qui concerne les donateurs qui devenez « imaginatif ». »

Les activités philanthropiques des milliardaires sont à nouveau sous le feu des projecteurs à la suite d’un rapport de ProPublica plus tôt en juin qui, à l’aide de fichiers confidentiels de l’IRS obtenus par l’agence de presse, détaillait le montant des impôts sur le revenu payés ces dernières années par certaines des personnes les plus riches du monde, dont Buffett.

Cramer mercredi n’a pas détaillé les réformes fiscales spécifiques qu’il pense que les milliardaires devraient être prêts à adopter. Cependant, il a déclaré que les législateurs « doivent examiner » des stratégies dans lesquelles les personnes ultra-riches mettent en gage leurs actions en garantie pour contracter un prêt personnel « pour pouvoir créer des revenus même s’ils ne vendent pas les actions ».

Ce genre d’approche a été discuté dans l’histoire de ProPublica. L’animateur de « Mad Money » plus tôt ce mois-ci a déclaré que certaines des informations de l’histoire l’avaient fait « malade, » et il a suggéré que les États-Unis imposent une surtaxe aux milliardaires comme moyen potentiel de lutter contre le creusement des inégalités dans le pays.

« Peut-être que vous pensez que c’est trop brutal. Mais je l’ai eu », a déclaré Cramer le 11 juin, quelques jours seulement après la bombe de ProPublica. « Nous ne pouvons plus laisser cela continuer dans une démocratie. »