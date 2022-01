Cramer dit que les investisseurs ne devraient pas se précipiter pour acheter ou vendre en dehors des heures normales de négociation

« Cela ne signifie pas que les actions sont mauvaises, cela signifie simplement que vous devriez être un peu plus prudent et ne pas enchérir si près », a-t-il poursuivi.

Critiquant une fois de plus ce qu’il appelle les gros titres générés par des robots, Cramer a déclaré jeudi qu’il pensait que toute hystérie du marché concernant les actions de la Fed devrait être prise avec un grain de sel, car certaines des actions de trading sont menées par des traders algorithmiques qui « ne font pas la distinction entre les bonnes et mauvaises actions.

Le Dow Jones à 30 actions a augmenté de 0,7% jeudi à midi dans la foulée d’un rapport sur le PIB américain du quatrième trimestre qui a dépassé les attentes des analystes. Le S&P 500 a augmenté de 0,4 % et le Nasdaq Composite, axé sur la technologie, a chuté de 0,1 %.

Mercredi, la banque centrale américaine a signalé qu’une augmentation des taux d’intérêt est probable en mars dans un contexte de marchés déjà instables et d’inflation galopante. Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse d’environ 130 points mercredi suite aux commentaires du chef de la Fed, Jerome Powell, sur la réunion de janvier de la Fed après avoir été dans le vert plus tôt dans la journée.

L’hôte de « Mad Money » a déjà ridiculisé ceux qu’il appelle des « commerçants de pyjamas » pour avoir influencé le sentiment avant la commercialisation alors qu’ils négocient des contrats à terme, souvent basés sur des titres et des algorithmes. Ses commentaires de jeudi sont intervenus alors que les contrats à terme sur actions américaines indiquaient une ouverture positive à la cloche d’ouverture de 9 h 30 HE. Cependant, les contrats à terme avaient fortement baissé à un moment donné dans les échanges au jour le jour.

« Ne faites pas attention à ce que l’avenir [are] Faire. Faites attention à ce que vous aimez », a déclaré Cramer sur « Squawk Box », avant que les actions ne s’ouvrent en hausse jeudi. « Nous avons beaucoup d’actions que, littéralement, vous pouvez obtenir pour beaucoup moins cher qu’elles ne le devraient [be] parce que les machines les effacent. »

