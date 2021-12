Cramer dit que les investisseurs détenant des actions dans des sociétés perdant de l’argent devraient les vendre

« Les actions réelles, il y a des choses négatives aujourd’hui », a déclaré Cramer avant l’ouverture de Wall Street. Il a souligné les appels post-bénéfices du fabricant de logiciels Adobe et du constructeur de maisons Lennar qui n’étaient « pas très bons » et ces entreprises « ont vraiment manqué » les estimations des résultats trimestriels.

« Je pense que l’année prochaine est l’année où vous voulez posséder des entreprises qui fabriquent des choses, qui font des choses tangibles, qui innovent », a déclaré Cramer il y a exactement une semaine. « Nous ne voulons pas d’entreprises qui ne font qu’augmenter leurs ventes mais perdent des tonnes d’argent et se paient richement en espèces et, plus important encore, en actions, pendant que nous restons en charge. »

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi que la force initiale des indices boursiers plus larges après les plans de resserrement plus rapides mais toujours progressifs de la Réserve fédérale ne reflète pas la réalité que de nombreuses entreprises commencent à éprouver des difficultés.

Adobe et Lennar ont ouvert en forte baisse, le S&P 500 s’échangeant jeudi au-dessus du record de clôture de la semaine dernière. Alors que le Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq ont également commencé la session plus fort, la hausse initiale s’est estompée. Le Dow et le Nasdaq mercredi ont augmenté de 1% et plus de 2%, respectivement, terminant la journée à près de 1,4% et 3% des clôtures record du mois dernier.

Dans son jeudi matin Bulletin « CNBC Investing Club », Cramer a souligné les stocks « tangibles plutôt qu’immatériels ». Il a également fait écho à un thème de « Mad Money » de mercredi soir selon lequel le rassemblement du Père Noël de cette année pourrait être en avance sur le calendrier cette année. Le rallye du Père Noël s’est historiquement matérialisé au cours des cinq derniers jours de bourse d’une année civile et des deux premiers en janvier.

« Nous avons un Père Noël et c’est formidable », a déclaré Cramer plus tard dans « Squawk on the Street » de CNBC après la cloche d’ouverture. Mais il a averti les investisseurs d’être prudents car les analystes de Wall Street dégradent les sociétés qui perdent de l’argent. « Vous combattez les analystes » en détenant ce genre d’actions, a-t-il ajouté. « Je trouve au bout d’un moment que c’est épuisant de combattre les analystes. »

