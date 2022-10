Cramer dit que les données économiques ne peuvent pas capturer un énorme moteur de l’inflation

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi qu’un énorme moteur de l’inflation est le désir du consommateur de dépenser de l’argent dans l’économie de réouverture – un fait qui ne se reflète pas dans les données sur lesquelles la Réserve fédérale et Wall Street se penchent.

“Ils se fichent des taux plus élevés. Ils ont des économies parce qu’ils n’ont rien fait pendant deux ans”, il a dit. “Ma plus grande inquiétude en ce moment est que les données agrégées ne peuvent pas saisir la nature de cette… euphorie ponctuelle.”

Les actions ont chuté jeudi après un bon début de semaine qui s’est effondré mercredi. Les investisseurs lorgnent sur la publication du rapport sur la masse salariale non agricole vendredi pour évaluer l’ampleur de la prochaine hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Si la croissance de l’emploi et des salaires est plus forte que prévu, la Fed devrait maintenir le cap sur sa campagne agressive.

Alors qu’une augmentation des voyages cet été a montré que les Américains étaient impatients de s’engager dans des voyages de vengeance après l’assouplissement des restrictions de Covid, certains éprouvent également maintenant une «fatigue de la récession» – une motivation décroissante pour continuer à faire des choix financiers intelligents pour se préparer aux temps économiques difficiles à venir.

Cramer a noté qu’il s’attend à ce que le besoin de dépenses des consommateurs finisse par se calmer, bien que cela ne se produise pas de si tôt.

“Dans un an, il n’y aura probablement plus d’euphorie. Ce sera fini. Ils auront dépensé leur excédent d’épargne. Et c’est exactement à ce moment-là que les taux d’intérêt seront probablement à leur maximum”, a déclaré Cramer.