Cramer dit que l’action J&J est un « ressort hélicoïdal »

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de jeudi. Marché dans le « no man's land » Regardez le « ressort hélicoïdal » J & J Stick avec Humana 1. Marché dans le « no man's land » Le Nasdaq Composite a grimpé de 0,45% jeudi après trois jours consécutifs de pertes, tiré par les gains des entreprises technologiques. Le leader de la cybersécurité Palo Alto Networks (PANW) et Amazon (AMZN) figurent parmi les actions du Club les plus performantes en fin de matinée. Mais Jim Cramer a déclaré que la meilleure chose à faire pour les investisseurs jeudi n'était peut-être pas grand-chose du tout. « Il n'y a tout simplement rien que je vois à faire à ces niveaux », a-t-il déclaré. « C'est un no man's land sur [S & P 500 Short Range] Oscillator « , a-t-il ajouté. Le S & P 500, quant à lui, était principalement stable, tandis que le Dow Jones Industrial Average a légèrement baissé d'environ 0,15%. Les batailles juridiques liées au talc de Johnson (JNJ) dans les semaines à venir, y compris les dizaines de milliers d'affaires que la société tente de régler devant le tribunal fédéral des faillites et un procès séparé en Californie intenté par un jeune de 24 ans atteint de mésothéliome. « Sachez qu'il s'agit d'un ressort hélicoïdal si quelque chose se passe bien », a déclaré Jim, affirmant que les fondamentaux commerciaux de J & J sont par ailleurs « incroyablement solides. » Les résultats des essais cliniques à venir pour un traitement du psoriasis par voie orale représentent un autre catalyseur pour le stock, a ajouté Jim.3 Restez avec Humana Truist a réitéré jeudi une note de maintien et un objectif de cours de 530 $ par action sur Humana (HUM) – exprimant la confiance dans le positionnement de l'assureur maladie, malgré les nouvelles inquiétudes des investisseurs concernant la hausse des coûts médicaux. avec la direction d'Humana. Fait intéressant, Truist a noté que Humana avait racheté pour 100 millions de dollars d'actions la semaine dernière lorsque le cours de son action était sous pression. Ces rachats témoignent de la confiance de la direction dans l'entreprise, selon Jim. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long PANW, AMZN, JNJ et HUM. Voir ici pour une liste complète des actions.)