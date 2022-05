Cramer dit que Disney est un achat, déchire les vendeurs de Wall Street pour avoir mal interprété les conseils

Walt Disney Co. (DIS) est un achat – même si les actions du géant des médias et du divertissement se négocient dans le rouge après ses résultats du deuxième trimestre fiscal la veille au soir. Il convient de noter que l’action de jeudi a réduit une grande partie de ses pertes au cours de la séance. Le Club n’est pas autorisé à acheter Disney, conformément à nos règles, qui sont expliquées au bas de cette histoire. Mais, comme toujours, cela ne nous empêchera pas de partager nos recommandations et de faire savoir aux membres ce que nous ferions autrement. “Je pense que vous devriez être des acheteurs de Disney ici”, a déclaré Jim Cramer lors de la “Morning Meeting” de jeudi. En bout de ligne, le trimestre de Disney n’était pas parfait, comme nous l’avons dit mercredi soir, mais c’était absolument bon, surtout compte tenu de tous les défis macro. Le marché a semblé être d’accord avec nous au départ parce que le titre a augmenté après les heures de négociation, avant de devenir négatif. Peu de temps après l’ouverture, le titre a atteint un nouveau creux de 52 semaines sous les 100 $. Comme mentionné précédemment, les actions ont depuis récupéré une partie de ces pertes. Nous pensons que les commentaires de la directrice financière de Disney, Christine McCarthy, lors de l’appel aux résultats, ont été l’un des principaux moteurs du sentiment qui tourne vers le sud. Ses remarques sur la croissance des abonnés au streaming au second semestre, en particulier, semblent avoir effrayé les investisseurs. Cramer a fustigé les vendeurs de Wall Street pour avoir mal interprété les remarques de McCarthy. Le marché peut également ne pas être ravi de l’influence de la politique anti-Covid de la Chine sur les parcs à thème Disney à Hong Kong et Shanghai. “Ils ont besoin de Shanghai pour s’améliorer. Sans blague”, a déclaré Cramer plus tôt jeudi matin sur CNBC, faisant allusion à l’environnement commercial difficile pour toutes les multinationales américaines qui tentent d’opérer en Chine en ce moment. Ce qui va bien Il y a beaucoup de choses qui vont bien pour Disney, y compris une forte demande dans ses parcs à thème américains qui a aidé le bénéfice d’exploitation de ce segment à dépasser les attentes de Wall Street. Il y a aussi le succès de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” lors du week-end d’ouverture du film Marvel. “Ils ont gagné 400 millions de dollars plus [globally] sur un film. Ils vont si bien”, a déclaré Cramer. “Les gens ont décidé que Disney n’était pas bon, et ils ont saisi McCarthy qui, franchement, est peut-être l’un des grands directeurs financiers et elle dit que c’est ridicule – ridicule – que les gens pensent qu’elle a guidé [subscribers] McCarthy a confirmé que Disney s’attend toujours à ce que les ajouts d’abonnés à Disney + soient plus forts au second semestre qu’au premier. Mais comme la croissance du premier semestre dépasse les attentes, a expliqué le directeur financier, cette croissance au second semestre pourrait ne pas sembler aussi fort, relativement parlant, par rapport au T1 et au T2 combinés. Nous pensons que certains investisseurs interprètent mal ce que cela signifie pour la santé de Disney+. Le Club, en revanche, se concentre sur le fait que Disney+ a ajouté 7,9 millions d’abonnés au T2, tandis que l”un de ses principaux concurrents de streaming, Netflix , a signalé une perte d”abonnés au cours de son dernier trimestre. Cela nous indique que la stratégie de streaming de Disney est différenciée et fonctionne. Bien sûr, le stock de Disney n”a pas vraiment fonctionné cette année – en baisse d”environ 34% depuis le début de l’année. Ces pertes sont pires que celles du S & P 500 et du Dow Jones Industrial Average , mais c’est quand même un marché difficile dans l’ensemble. Les résultats de mercredi démontrent en outre qu’il s’agit d’un cas d’action cassée, pas une entreprise brisée. C’est pourquoi nous pensons que cela reste un achat en cas de faiblesse. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long DIS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Vues générales de la grande roue Mickey Mouse du Disney California Adventure Park au Disneyland Resort, qui a rouvert ses portes pour les repas et les achats en plein air le 11 avril 2021 à Anaheim, en Californie. AaronP | Bauer Griffin | Images GC | Getty Images

