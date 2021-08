Jim Cramer de CNBC a exhorté lundi les téléspectateurs à rester prudents sur les actions des sociétés chinoises, affirmant qu’il y avait trop de risques réglementaires pour posséder confortablement des actions.

« Je ne sais pas à quel point je peux simplifier cela. Lorsqu’un gouvernement explicitement communiste oblige des entreprises à but lucratif à se transformer en organisations à but non lucratif, ce n’est probablement pas un endroit sûr pour investir votre argent », a déclaré l’animateur de « Mad Money ».

Bien que certains investisseurs commencent à croire que la répression intense de plusieurs semaines de Pékin contre des entreprises, telles que la nouvelle société publique Didi Global, se refroidit, Cramer a déclaré qu’il ne l’achetait pas.

« Topez-moi deux fois, honte à moi », a déclaré Cramer, qui a été prudent pendant des années sur la plupart des actions chinoises, mais a parlé positivement de Didi avant l’introduction en bourse du géant du covoiturage fin juin. Quelques jours plus tard, les régulateurs chinois ont annoncé une série d’actions contre l’entreprise concernant des allégations de données et de confidentialité.

D’autres entreprises technologiques ont également fait l’objet d’une surveillance accrue ces dernières semaines, entraînant des ventes massives de leurs actions. L’ETF Internet KraneShares CSI China, connu sous son symbole KWEB, a perdu 22,65% le mois dernier. Cependant, au cours des cinq derniers jours, il a augmenté de 3,42 %.

« Après ce qu’ils ont tiré avec Didi Global et les sociétés de tutorat, je pense que c’est le comble de l’irresponsabilité de donner une seconde chance aux actions chinoises », même si certains à Wall Street se réchauffent, a déclaré Cramer.

« Tout au long de l’histoire, nous avons vu des régimes dictatoriaux prendre des mesures dures, puis ils laissent la fumée se dissiper et font des bruits apaisants, attirant plus de ventouses qu’ils peuvent arnaquer », a-t-il ajouté. « C’est là où nous en sommes maintenant. Vous pouvez essayer de jouer cette période de calme … mais vous ne savez jamais quand ils recommenceront à sévir. »