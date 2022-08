Cramer dit d’éviter tous les investissements spéculatifs comme la cryptographie car la Fed reste belliciste

Mardi, Jim Cramer de CNBC a imploré les investisseurs de rester à l’écart des actifs spéculatifs tels que les crypto-monnaies, avertissant qu’ils continueront de lutter pendant le cycle de resserrement en cours de la Réserve fédérale.

“Écoutez, le chef de la Fed, Jay Powell, nous a dit que nous devions arrêter de faire des bêtises avec notre argent. C’était le sens de son discours de vendredi”, a déclaré l’animateur de “Mad Money”, faisant référence à l’adresse du plus haut banquier central américain à Jackson Hole. , dans lequel Powell a averti que l’engagement de la Fed à écraser l’inflation pourrait apporter “un peu de douleur” aux entreprises et aux ménages américains.

Wall Street a terminé en baisse en trois séances consécutives alors que les investisseurs digèrent les remarques de Powell vendredi matin.

Powell “va apporter la douleur jusqu’à ce qu’il mette fin au jeu”, a déclaré Cramer. “Bien sûr, il nuira également à de bons investissements dans le processus … mais nous ne verrons pas la fin de ce déclin tant que nous n’aurons pas un gouffre géant de tout ce qui est spéculatif.”

Cela inclut, mais sans s’y limiter, les crypto-monnaies, a déclaré Cramer, qui a également reconnu qu’il ne croyait plus à l’argument selon lequel le bitcoin est une réserve de valeur. De l’avis de Cramer, les autres parties spéculatives du marché à éviter sont les entreprises perdantes qui sont devenues publiques via des sociétés d’acquisition à vocation spéciale et des actions de mèmes.

“Voici à quoi cela ressemble lorsque la Fed devient sérieuse”, a déclaré Cramer. Ce qui compte, c’est qu’il nous suffit de nous en sortir intacts. Ne vous mémez pas. Ne soyez pas SPAC. Ne vous faites pas crypter. Et vous traverserez ce fourré et vous vous retrouverez dans une bien meilleure période lorsque nous serons suffisamment survendus pour un énorme rebond.”