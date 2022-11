Cramer dit de virer le PDG de Disney, Bob Chapek; réparer ‘bilan de l’enfer’

Jim Cramer a demandé jeudi à Disney (DIS) d’évincer le PDG Bob Chapek et de nettoyer le vilain bilan de l’entreprise. Chapek est “incapable de diriger une entreprise fantastique”, a déclaré Jim. « Disons que c’était une équipe de la NFL et que l’équipe était en train de perdre. … Nous avons besoin de quelqu’un de nouveau à Disney. C’est la responsabilité. Écoutez, si vous virez Bob Chapek, vous marqueriez 25 points. Disney a enregistré de larges ratés sur les bénéfices et les revenus du quatrième trimestre fiscal, en partie en raison des pertes croissantes de son segment de vente directe aux consommateurs, qui comprend le streaming. Les mauvais résultats ont incité le Club à appeler à un changement de direction peu de temps après la publication trimestrielle du 8 novembre, et Jim a doublé sa position lors de la “réunion mensuelle” de jeudi pour les membres. Reconnaissant qu’il est depuis longtemps un fan de Disney, Jim a déclaré qu’il envisagerait d’ajouter à la position du Club si le cours de l’action tombait en dessous de 90 $. Cependant, il a averti que ce n’est pas parce que l’entreprise a une franchise emblématique qu’elle a un stock de qualité égale. Les actions de Disney ont clôturé à 91,45 $ chacune jeudi, en baisse de près de 41 % depuis le début de l’année. Jim a fustigé la priorité accordée par Chapek à Disney +, le service de streaming homonyme de la société, par rapport à ses parcs à thème. “Le bilan, écrasé par la nécessité de rentabiliser Disney+, comme si rien n’avait changé depuis l’objectif initial de rentabilité en 2024, doit être corrigé. Ce bilan, c’est le bilan de l’enfer.” Il a également appelé Disney à faire preuve d’humilité en concédant ses erreurs, à la fois avec la façon dont il a géré le trimestre et la décision d’embaucher Chapek en premier lieu. “Quand quelqu’un bousille autant que ce gars-là, vous vous dites, d’accord, nous avons fait une erreur, nous avons choisi le mauvais gars”, a déclaré Jim. “C’est