Cramer dit aux investisseurs qu’ils doivent acheter des actions avant son grand déménagement

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a rappelé aux investisseurs qu’ils devaient investir dans des entreprises avant que leurs actions ne connaissent un grand mouvement, pas après. Selon Cramer, il vaut mieux accepter que vous avez raté la cible au lieu d’acheter des actions après qu’elles ont déjà bondi.

« Voici comment fonctionne ce marché : quelque chose va se passer pendant des semaines, voire des mois, mais la plupart des investisseurs n’y prêtent aucune attention », a déclaré Cramer. « Au moment où ils réalisent que quelque chose d’important se passe et qu’ils agissent enfin, il est soit très tard, soit c’est déjà fini. »

Cramer fabricant de médicaments d’occasion Eli Lily par exemple, disant qu’il anticipait le succès de l’entreprise depuis des lustres et que des histoires sur des résultats favorables pour le diabète d’Eli Lilly et le médicament amaigrissant prévu Mounjaro circulaient depuis des semaines. Il a recommandé aux investisseurs de suivre de près les informations sur les entreprises qui, selon eux, réussiront, comme il l’a fait avec Eli Lilly, pour prévoir les mouvements importants des actions. Mais Cramer a souligné que même si l’entreprise connaît actuellement du succès, et il pense qu’elle continuera à le faire, ce serait une erreur de l’acheter maintenant après la grande poussée.

« N’oubliez pas que j’essaie toujours de vous apprendre à identifier les grandes entreprises, puis à acheter leurs actions au bon prix », a déclaré Cramer. « Vous n’achetez pas le stock de Lilly ici – le stock a bondi de près de 15% hier, pour l’amour du ciel. »

Celsius est une autre entreprise que Cramer surveille depuis un certain temps et qui, selon lui, a du potentiel. L’action du fabricant de boissons énergisantes a grimpé de plus de 20 % mercredi, mais Cramer ne pense pas qu’il soit encore temps d’acheter. Au lieu de cela, il a dit qu’il attendrait parce qu’il pense qu’il est probable que l’action baisse avant de remonter, et pour Cramer, ce serait le meilleur moment pour acheter.

« Mon objectif est de vous faire cesser de courir après les actions qui ont connu d’énormes courses », a déclaré Cramer. « Parce que lorsqu’ils sont inévitablement touchés, il y a de fortes chances que vous ayez l’impression que tout le jeu est truqué et que vous abandonniez toute la classe d’actifs des actions, et c’est la pire erreur que vous puissiez faire. »