Cramer déchire AT&T à propos de l’accord WarnerMedia et de la réduction prévue du dividende

Jim Cramer de CNBC a intensifié mardi sa critique des dirigeants passés et présents d’AT & T pour leur gestion de WarnerMedia, le contenu cinématographique et télévisé et l’unité de diffusion en continu que le géant des télécommunications prévoit maintenant de rompre et de se combiner avec Discovery.

En particulier, Cramer a contesté les projets d’AT & T de réduire son dividende après la réalisation de la fusion, qui annule essentiellement l’acquisition de Time Warner par le géant des télécommunications de 85 milliards de dollars en 2018.

Les actionnaires d’AT & T ont le droit d’être contrariés, a déclaré Cramer sur « Squawk Box », alors que l’action a chuté de plus de 6% mardi, prolongeant sa baisse de 2,7% par rapport à la session de lundi.

« La façon dont ils l’ont fait était complètement sous-optimale, et les gens qui le vendent sont les détenteurs à long terme qui se sentent très trahis », a déclaré Cramer, tout en faisant exploser le membre du conseil d’administration d’AT & T Geoffrey Yang, qui est apparu sur « Squawk Box » plus tôt mardi et a défendu la réduction de dividende prévue.

« Je ne suis pas un commerçant », a déclaré Yang. « En regardant simplement ce qui est dans le meilleur intérêt des actionnaires à long terme pour Discovery et pour AT&T, je pense que cet accord a beaucoup de sens stratégique et financier. C’était clairement une bande difficile hier, mais comme je l’ai dit, je » Je ne suis pas un commerçant et je regarde juste une sorte de long terme. «

« Je pense que le redimensionnement du dividende a beaucoup de sens et le laisse toujours dans le 95e centile supérieur de toutes les entreprises avec des dividendes et nous donne plus de flexibilité pour l’allocation du capital pour faire croître l’entreprise dans ses principaux atouts dans le haut débit, les affaires et le sans fil. », A ajouté Yang.

Cramer a été déclenché par le commentaire de Yang « pas un commerçant ». « C’est la propriété des grands-mères. Quelle insulte à leurs actionnaires », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». «C’est juste une insulte. Je suis sûr qu’ils diront: ‘Oh, Cramer, quelle blague.’ Mais, je veux dire, ils sont la blague. » Il a ajouté: « Je sais qu’ils doivent dire des choses, c’est l’Amérique des entreprises. Je m’attendais à mieux. »

« Quelle stratégie malavisée de venir sur notre réseau et de dire qu’après avoir eu à peu près un PDG il n’y a pas si longtemps … maintenez le dividende », a déclaré Cramer, faisant référence aux remarques du PDG d’AT & T, John Stankey à la fin du mois dernier et en Mars.

Le 22 avril, interrogé sur la priorité accordée au dividende d’AT & T, Stankey a dit à CNBC: « Ma première priorité est de faire monter le cours de l’action afin que le rendement du dividende ne soit pas de 6,9%. C’est ce que j’aimerais faire pour résoudre le problème. C’est ce sur quoi cette équipe de direction se concentre. Et si nous continuons d’exécuter de manière cohérente la mode que nous sommes maintenant, ce problème se résout de lui-même avec les mathématiques. » En plus de ces commentaires, Stankey a également défendu la stratégie de dividende d’AT & T dans une interview à CNBC le 12 mars.

En fait, a déclaré Cramer, AT&T devrait avoir un ton plus conciliant autour de toute l’épreuve de WarnerMedia. Lundi soir, il a qualifié l’achat de Time Warner par AT&T – qui a enduré une bataille prolongée avec le ministère de la Justice sous le président Donald Trump de l’époque, « l’une des fusions les plus stupides de l’histoire récente ». Les actions AT&T ont chuté de plus de 20% au cours des cinq dernières années.

« Je veux dire, pourquoi ne pas simplement dire: » Nous avons foiré « ? Pourquoi ne pas simplement dire » Nous avons payé trop cher « ? Pourquoi ne pas simplement dire: » Nous avons dit que le dividende était sûr et que nous avions tort « ? » Cramer a déclaré mardi matin.

AT&T pourrait également dire: «Nous devons faire en sorte que l’entreprise soit compétitive, et la façon de le faire est de se débarrasser de quelque chose qui ne correspondait pas vraiment même si nous l’avons dit et … la logique de Randall n’était pas logique. du tout », a ajouté Cramer, faisant référence à l’ancien PDG Randall Stephenson, qui était en charge d’AT & T en 2016, lorsque l’accord Time Warner a été annoncé pour la première fois.

Ni AT&T ni Yang n’étaient immédiatement disponibles pour répondre à la demande de commentaires de CNBC concernant les remarques de Cramer.

Mais dans une interview lundi sur CNBC, Stankey a défendu l’approche de dividende d’AT & T.

« Il n’est pas surprenant que lorsque nous transférons autant de flux de trésorerie que nous le faisons avec la transaction de la société de médias, ce que nous avons fait avec la transaction DirecTV, nous avons redimensionné le dividende en conséquence, » Dit Stankey.

« Mais plus important encore, utiliser ce flux de trésorerie pour quelque chose dont nous savons que nous pouvons générer des rendements vraiment attractifs, bien au-delà du rendement de 5% que peut-être le dividende retourne, est la bonne chose à faire pour les actionnaires », a-t-il déclaré.