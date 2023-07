Cramer conseille «d’acheter et de faire ses devoirs» plutôt que «d’acheter et de conserver»: ce que cela signifie

Voici notre e-mail Mailbag : [email protected] . Envoyez vos questions directement à Jim Cramer et à son équipe d’analystes. Assurez-vous de lire notre dépêche hebdomadaire Mailbag pour voir si votre question est l’une de celles auxquelles nous choisissons de répondre. Rappel, nous ne pouvons pas offrir de conseils d’investissement personnels. Nous n’examinerons que des questions plus générales sur le processus d’investissement ou les actions du portefeuille ou les industries connexes. La question de cette semaine : vous dites « acheter et faire ses devoirs » et qu’un investisseur à domicile ne devrait pas avoir plus de 10 à 15 actions car il est difficile de suivre les devoirs s’il est limité dans le temps. Qu’entendez-vous exactement par devoirs ? Merci pour tout ce que vous faites tous les deux ! – Mandy M. Jim Cramer a déclaré que les investisseurs devraient acquérir autant de connaissances que possible sur leurs portefeuilles. Cela signifie écouter les appels de résultats avec les investisseurs, examiner les données financières, lire les rapports de recherche et les actualités des entreprises. « Vous n’êtes pas là-haut en train de mendier à la bibliothèque Goldman Sachs une déclaration sur microfiche datant d’il y a trois mois, comme je l’ai fait il y a quatre décennies, juste en bas du bloc ici », a déclaré Cramer. Vous avez tout à portée de main. » Un bon point de départ consiste à consulter la page des relations avec les investisseurs d’une entreprise et à vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur toutes les annonces de l’entreprise. Vous devez également vous familiariser avec la plate-forme EDGAR de la SEC, où vous pouvez vérifier les mises à jour importantes. . L’installation d’une application de lecteur de flux RSS (certaines sont gratuites, tandis que d’autres nécessitent des abonnements et des outils et fonctionnalités plus avancés) surveillera les mises à jour pour vous. Une fois que vous avez installé une application ou une extension de navigateur, recherchez simplement le symbole boursier sur Edgar, cliquez sur « afficher tous les dépôts », puis cliquez sur le bouton de flux RSS et vous serez invité à suivre le flux. Les bonnes sources d’actualités et d’informations commerciales incluent CNBC, Bloomberg et le Wall Street Journal. Vous pouvez également aller plus spécifique à l’industrie. Par exemple, si vous êtes investi dans l’industrie du transport aérien (ou les noms de la chaîne d’approvisionnement), vous voudrez peut-être suivre les données de la TSA Si vous occupez un poste dans un casino chinois comme Wynn Resorts (WYNN), surveillez les tendances mensuelles des revenus bruts des jeux pour la région . Investi dans un restaurant ? Vérifiez les prix des aliments car ils représentent un coût d’entrée clé ; une liste de surveillance du marché des matières premières peut aider ici. Mettez en signet le site Web de l’US Energy Information Administration si vous achetez ou déjà des noms d’énergie, ainsi que l’AIE. Nous sommes également fans de RBN Energy. Il y a juste une tonne d’informations intéressantes, la plupart en ligne et la plupart gratuites. Nous avons écrit environ 5 façons de commencer votre recherche. Ces devoirs doivent être faits avant d’acheter les actions d’une entreprise – et, tout aussi important, une fois que vous êtes devenu actionnaire. En fin de compte, faire les devoirs signifie simplement que vous prenez le temps de rester au courant de tous les noms que vous possédez. Notre règle d’or est une heure de devoirs par semaine pour chaque action de votre portefeuille. Certaines entreprises nécessitent moins de creusement. Vous n’avez probablement pas besoin d’une heure par semaine pour surveiller Apple (AAPL) simplement parce qu’il est si bien couvert (à la fois par les analystes et les agences de presse) que vous pourrez probablement rester à jour en lisant les gros titres quotidiens. et peut-être allouer 20 à 30 minutes supplémentaires le week-end juste pour être sûr de ne rien manquer de ce qui est passé sous le radar. Les entreprises qui ne sont pas des noms familiers comme Danaher (DHR) et Linde (LIN), d’autre part, vont probablement vous obliger à faire un peu plus de votre propre creusement. Vous pouvez également envisager de détenir moins d’actions, peut-être allouer de l’argent à des fonds négociés en bourse (FNB) ou à des fonds communs de placement. Les FNB sont un excellent moyen de combler passivement les lacunes d’un portefeuille géré activement. Par exemple, si vous êtes réellement intéressé et aimez lire sur le secteur de la technologie, mais pas autant sur les soins de santé ou les finances, vous pouvez toujours choisir quelques noms de technologie individuels sur lesquels parier tout en allouant d’autres fonds à un secteur financier ou de soins de santé. -fonds orientés pour rester diversifiés. Acheter et conserver n’est tout simplement pas suffisant lorsqu’il s’agit d’investir dans des actions individuelles. Si suivre les devoirs est trop écrasant – et c’est parfaitement bien, cela peut être beaucoup de s’engager dans ce qui est essentiellement un deuxième emploi à temps partiel – envisagez des moyens de réduire le fardeau avant d’abandonner complètement. Après tout, le Club est là pour faire ses devoirs sur les noms que nous possédons pour vous et vous tenir informé. Nous ne devons pas non plus être votre seul compagnon d’investissement : organiser une discussion de groupe ou une rencontre hebdomadaire avec des amis et la famille qui s’intéressent également aux marchés et à l’investissement est un excellent moyen de maintenir les actions. En fin de compte, vous n’avez pas besoin d’être un fonds spéculatif. Tant que votre argent travaille pour vous d’une manière ou d’une autre, vous êtes sur la bonne voie. N’oubliez pas qu’avec un rendement moyen (y compris les dividendes réinvestis) d’environ 10 % par an, même la stratégie passive la plus élémentaire consistant à investir votre argent dans un fonds indiciel S & P 500 aurait doublé votre argent tous les 7,5 ans environ au cours des dernières décennies. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. 