Cramer conseille aux investisseurs de Carvana de verrouiller leurs gains après des appels d’analystes en duel

Dans une note publiée mardi, la banque d’investissement Jefferies a maintenu sa cote d’achat et a relevé son objectif de cours sur les actions Carvana à 400 $ contre 375 $. Jefferies a cité une faible offre de voitures d’occasion dans l’industrie et une forte demande. Pendant ce temps, JPMorgan a abaissé l’action à neutre par rapport à la surpondération, bien qu’elle ait maintenu son objectif de cours à 325 $ par action.

« Carvana’s [stock has] rugit de retour ces derniers temps, mais c’est le rare nom de croissance turbo qui est en fait un peu l’otage de l’économie au sens large », a-t-il ajouté.

« Je pense toujours que Carvana est une excellente histoire à long terme, et je ne recommanderais jamais de vendre à découvert le stock. Mais si vous l’avez possédé pour cette formidable course, peut-être … enlevez-en un peu car les ventes de voitures d’occasion montrent des signes de ralentissement des augmentations de prix », a-t-il déclaré sur « Mad Money ».

L’action de Carvana a clôturé à 304,51 $ jeudi, en hausse de 43% par rapport à un creux de 219,40 $ en 2021 en mai. Les actions ont culminé à 323,39 $ après avoir augmenté de moins de 30 $ chacune au début des blocages de Covid-19 aux États-Unis l’année dernière.

« Je penche pour la perspective soudainement plus baissière de JP Morgan en partie parce qu’elle semble plus prospective que l’analyse plus haussière de Jefferies », a déclaré Cramer.

« Quand on regarde de près les Jefferies [data], il semble bien qu’avril ait été meilleur que mai, qui était meilleur que juin », a-t-il poursuivi. « C’est ce qu’on appelle la cadence, et la cadence du trimestre va dans la mauvaise direction. Cela correspond à ce que j’ai entendu du reste de l’industrie. »