Cramer brise le rallye de Datadog et affirme que la technologie continuera à enregistrer des gains – NBC 7 San Diego

Jim Cramer de CNBC a examiné le rallye de mardi de la société de logiciels d’entreprise Datadog, affirmant que cela pourrait être synonyme de succès pour d’autres valeurs technologiques.

Datadog crée des produits de surveillance et de sécurité du cloud pour les entreprises, en utilisant l’intelligence artificielle générative.

“Il fallait être curieux, examiner ce que Datadog avait à dire. On ne pouvait pas être dogmatique, piégé dans la négativité.” dit Cramer. “Il fallait croire au bowling, c’est-à-dire à l’action de la quille qui pouvait provenir de la frappe de la quille avant de la phalange technologique.”

Actions Datadog a bondi de près de 30 % après que son rapport trimestriel de mardi ait dépassé les estimations de bénéfices de Wall Street et que la société ait relevé ses prévisions pour l’année complète, renforçant ainsi ses pairs comme MongoDB et Flocon de neige. Cramer a déclaré que le succès du titre a également stimulé des partenaires connus comme Méta, Shopify et ServiceMaintenantainsi que les valeurs technologiques tangentielles.

Datadog crée des produits de surveillance et de sécurité du cloud pour les entreprises, en utilisant l’intelligence artificielle générative. Cramer a déclaré que les entreprises se rendent peut-être compte qu’elles ne peuvent pas se permettre de rester à l’écart des dépenses en matière d’intelligence artificielle et de cybersécurité.

Éditeurs de logiciels cloud comme Datadog vu les ventes ralentir Cette année, de nombreux clients se sont engagés dans des mesures de réduction des coûts. Mais le PDG de l’entreprise a indiqué mardi que les efforts d’optimisation de ses clients pourraient être modérés. Cramer a déclaré que ce changement dans les habitudes des clients de Datadog pourrait signifier moins de problèmes pour d’autres sociétés de technologie et de logiciels d’entreprise.

Selon Cramer, le rallye technologique d’aujourd’hui indique que les gains du marché de la semaine dernière ne sera pas de courte durée.

“Je pense que la semaine dernière a été un moment de transformation pour le marché boursier – je l’ai dit tous les jours – et si vous n’avez pas changé d’avis pour vous adapter à la nouvelle réalité, je pense qu’il y a une chance que vous le fassiez. être laissés pour compte”, a-t-il déclaré. “Oh, il y aura des baisses – demain, je ne sais pas – mais de plus en plus, ces baisses stimuleront plus d’achats que de ventes à mesure que nous approchons de la fin de l’année.”

