Cramer avertit les investisseurs de « tempérer votre enthousiasme »

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. « Tempérez votre enthousiasme » Envisagez les bénéfices de Palo Alto Laissez Amazon s'envoler plus de 20 % depuis son plus bas d'octobre 2022. Vendredi, les actions technologiques ont continué de briller, menées par le constructeur de véhicules électriques Tesla (TSLA), qui est dans le vert pour la 11e session consécutive. Jim Cramer a déclaré vendredi que les investisseurs devraient garder à l'esprit que les récents gains de Wall Street ont maintenant poussé le marché boursier en territoire de surachat, selon l'oscillateur à courte portée S&P 500. « Je pense qu'il est important de tempérer votre enthousiasme », a déclaré Jim, suggérant que les investisseurs devraient chercher à verrouiller certains bénéfices dans les récents interprètes exceptionnels. 2. Considérez les bénéfices de Palo Alto Palo Alto Networks (PANW) est une action du Club à réduire potentiellement, a déclaré Jim. Les actions de la société de cybersécurité ont augmenté de plus de 3 % cette semaine après l'annonce de son ajout au S&P 500 ce mois-ci, poussant ses gains sur un mois à plus de 20 %. Salesforce (CRM) et Microsoft (MSFT) sont deux autres actions technologiques qui, selon Jim, pourraient être des actions dans lesquelles enregistrer des bénéfices. Les trois sociétés restent bien positionnées et des actions à détenir à l'avenir. Cependant, avec le marché suracheté, « vous ne devriez pas chercher à ajouter, mais à réduire », a déclaré Jim. 3. Laissez Amazon monter en flèche Une action technologique Jim recommande aux investisseurs de laisser monter Amazon (AMZN). « Ne vendez pas Amazon », a-t-il déclaré vendredi. Au cours du mois dernier, le géant du commerce électronique et du cloud a vu le cours de son action grimper d'environ 17 %. « Je pense qu'Amazon connaît une renaissance de son cœur [online retail] « , a déclaré Jim, avec une réaccélération de sa division de cloud computing plus rentable, Amazon Web Services, attendue à un moment donné plus tard dans l'année. L'adoption croissante d'outils d'intelligence artificielle est sur le point de déclencher cette croissance du cloud. (Jim Cramer's Charitable Trust est long PANW, CRM, MSFT, AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après envoyer une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après l'émission de l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.