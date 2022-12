Cramer avertit les investisseurs de ne pas répéter les erreurs de cette année en ce qui concerne les actions technologiques

Tesla , Métaplates-formes , Nvidia , Amazone , Alphabet , Microsoft et Pomme – toutes les principales actions du S&P 500 – ont perdu une valeur combinée de 5,4 billions de dollars, selon Cramer.

Les actions technologiques ont été martelées cette année par une inflation persistante, les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et les fermetures de Covid en Chine. Avant cette année, les noms technologiques à méga-capitalisation ont atteint des sommets stratosphériques et étaient en grande partie responsables de la force du marché.

“Si nous voyons ces actions remonter à leurs anciens niveaux. … Rappelons-nous que les prix sont importants et que nous ne voulons pas être brûlés la prochaine fois qu’ils monteront trop haut”, a-t-il déclaré. “En ce moment, nous voulons des actions bon marché d’entreprises qui font des choses ou font des choses à profit et reversent une partie de ces bénéfices aux actionnaires.”

Il a déclaré que même s’il ne blâme pas les investisseurs d’avoir parié sur ces actions cette année, il pense que les investisseurs doivent apprendre de leurs erreurs en 2023.

“Ils pourront rebondir la prochaine fois que nous aurons un beau rallye dans l’indice plus large, et je pense que nous allons en avoir un. Je pense que vous devriez profiter de cette occasion pour réduire la technologie des méga-capitalisations”, a-t-il déclaré. m’a dit. “Je parie que vous aurez une chance de les acheter un peu plus bas.”

Avertissement : Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Meta Platforms, Amazon, Alphabet, Microsoft et Apple.