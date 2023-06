Cramer appelle à la patience avec le marché

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Actions mitigées Brut en hausse Déclassement PANW 1. Actions mitigées Les principaux indices de référence des actions américaines étaient mitigés lundi, le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, grimpant de 0,4 % tandis que le Dow Jones Industrial Average a chuté de 110 points, ou 0,3 %. Le S & P 500 se négociait à son plus haut niveau depuis neuf mois, alors que les actions de Club Holding Apple (AAPL) ont atteint un niveau record avant le dévoilement attendu de son casque de réalité mixte. Les mouvements sont intervenus alors que les investisseurs digéraient le rallye de vendredi, qui a vu les trois indices terminer environ 2% plus haut pour la semaine. Jim Cramer a déclaré lundi que les investisseurs devraient être patients avec le marché ici. « Après une grosse course, tout à coup, les gens commencent à embrasser un marché. Je n’aime pas ça », a déclaré Jim. « J’aime aller dans l’autre sens, car cela n’a pas vraiment de sens d’entrer après la course. » 2. Hausse du brut Les prix du pétrole ont augmenté lundi après que l’Arabie saoudite a annoncé son intention de réduire volontairement sa production d’un million de barils supplémentaires par jour à partir de juillet. La référence mondiale du pétrole Brent et le West Texas Intermediate, la norme pétrolière américaine, ont tous deux progressé d’environ 1% lundi matin, à environ 77 dollars le baril et 72,60 dollars le baril, respectivement. Cependant, la décision de l’Arabie saoudite de réduire sa production ne change pas nos perspectives de rester serrés en ce qui concerne les stocks pétroliers du Club. « Je ne pense pas qu’il y ait une raison de dire simplement » Oh, maintenant il y a une chance d’acheter « … Je n’aime tout simplement pas ça », a déclaré Jim. 3. Rétrogradation de PANW Nous avons rétrogradé Palo Alto Networks (PANW) à une note de 2 lundi, ce qui signifie que nous aurions besoin de voir un recul du titre avant d’ajouter à notre position. Cela n’a aucun sens de chasser le titre lorsqu’il grimpe lundi à la nouvelle que la société de cybersécurité sera ajoutée au S & P 500, à compter du 20 juin. Les actions de Palo Alto ont établi un nouveau record intrajournalier lundi, grimpant davantage plus de 5% pour échanger environ 228 $ chacun. Le titre est en hausse de plus de 61 % depuis le début de l’année. Nous avons dit pendant des mois que PANW apparaîtrait une fois officiellement ajouté à l’indice boursier, et avons construit notre position avant ce catalyseur. À ce stade, nous pensons qu’il est prudent de passer à l’écart avec une note de 2. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, PXD, PANW. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.