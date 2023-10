Cramer analyse l’enquête menée par Piper Sandler auprès des adolescents

Jim Cramer de CNBC a décomposé mercredi le rapport semestriel «Faire le point avec les adolescents» enquête menée par les analystes de Piper Sandler et a déclaré que les investisseurs devraient réfléchir à ce que les consommateurs adolescents aiment.

« Il s’agit du groupe démographique le plus inconstant », a déclaré Cramer, ajoutant qu’il est trop vieux pour savoir exactement ce que pensent les adolescents. « C’est ce qui rend cette enquête si essentielle, voire indispensable, pour quiconque envisage de posséder quoi que ce soit dans une entreprise en contact avec le consommateur, qu’il s’agisse de chaussures, de vêtements, de nourriture, de divertissement. Chaque entreprise veut posséder la cohorte des adolescents, car il y a une chance de conquérir ces jeunes clients pour la vie, car nos préférences ont tendance à se fossiliser à mesure que nous vieillissons.

Le rapport a interrogé plus de 9 000 adolescents de 49 États, âgés en moyenne de 15,7 ans, a déclaré Piper Sandler. Les analystes de l’entreprise ont posé des questions sur les marques préférées des adolescents dans un certain nombre de secteurs, notamment l’habillement, les snacks, les cosmétiques et les plateformes de médias sociaux.

Nike a remporté la place préférée des adolescents dans les vêtements et les chaussures pour la 13e année consécutive, et le site de la société est devenu le troisième site de commerce électronique le plus populaire, selon le rapport. Amazone et le détaillant de mode rapide en ligne SHEIN a pris les premières places pour le commerce électronique, avec 59 % des adolescents à revenus élevés citant Amazon comme leur favori, contre 57 % au printemps et 52 % à l’automne dernier, selon le rapport.

L’enquête a également montré que les dépenses en cosmétiques sont à leur plus haut niveau depuis 2019 chez les adolescentes, avec elfe comme leur marque préférée. Parent Frito-Lay PepsiCo était l’entreprise de collations préférée des adolescents, avec ses produits Lays, Doritos et Cheetos dans le top cinq des catégories de collations préférées, selon le rapport.

Tik-Tok et Méta Instagram, propriété de l’entreprise, figurait parmi les plateformes de médias sociaux préférées des participants. Et sans surprise, Pomme a également connu un énorme succès auprès de la démographie, l’enquête révélant que 87 % des adolescents possédaient un iPhone.

«Il y a beaucoup de choses dans cette enquête qui vous disent ce que les adolescents aiment et, qu’on le veuille ou non, les adolescents sont l’avenir », a déclaré Cramer. « Voyons si les résultats de cette saison des résultats confirment ce que nous avons vu dans l’enquête. »

Correction : Jim Cramer a analysé l’enquête auprès des adolescents de Piper Sandler mercredi. Une version antérieure avait mal indiqué le jour.