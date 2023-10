Cramer affirme que Vertex possède un médicament qui pourrait répondre à « la plus grande opportunité de marché au monde »

Jim Cramer sur Squawk on the Street, 30 juin 2022.

Jim Cramer de CNBC a suggéré lundi aux investisseurs de garder un œil sur Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX), une société de biotechnologie développant un médicament pour traiter la douleur aiguë qui n’est pas un opioïde.

« Le plus gros problème de la pharmacie [is] Comment pouvons-nous éliminer la douleur, ou du moins l’annuler, sans opiacés ? Ils ont un plan – Vertex », a déclaré Cramer dans « Squawk on the Street ».

Vertex – qui tire l’essentiel de ses revenus du traitement de la mucoviscidose Trikafta – a essais avancés en cours pour l’analgésique, connu sous le nom de VX-548. Vertex a déclaré que son objectif était de créer une nouvelle classe de médicaments sur ordonnance qui soulagent la douleur et comblent les défauts des opioïdes, à savoir leur potentiel addictif.

« Je crois que s’ils avaient quelque chose, ce serait la plus grande opportunité de marché au monde », a déclaré Cramer, ajoutant que les résultats de l’étude avancée sur le VX-548 sont attendus « d’ici un an ».

Dans une note adressée lundi aux clients, les analystes de Leerink Partners ont fait valoir que la communauté des investisseurs sous-estime considérablement « le potentiel du VX-548 ». La société, qui a une note d’achat équivalent sur les actions Vertex, a déclaré qu’elle voyait des similitudes entre le marché actuel de la douleur et le marché de l’obésité il y a un ou deux ans.

Au sein de l’industrie pharmaceutique, Cramer’s Charitable Trust, le portefeuille utilisé par le CNBC Investing Club, détient des actions de Elie Lilly (LLY) en partie grâce au médicament Mounjaro de la société. Alors que Mounjaro n’est actuellement approuvé par les régulateurs américains que pour traiter le diabète de type 2, Lilly s’attend à ce que ses utilisations approuvées s’étendent à l’obésité d’ici la fin de l’année. Cramer a déclaré que le Mounjaro pourrait devenir le médicament le plus vendu de tous les temps.