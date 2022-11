Cram the Cruiser à Lake Country ce samedi

Il est temps de Cram-the-Cruiser pour une autre saison des fêtes.

La GRC de Lake Country s’est associée à la banque alimentaire de Lake Country pour la collecte annuelle d’aliments et de jouets.

Le 3 décembre, de 10 h à 16 h, des bénévoles seront à l’extérieur de Save-On-Foods sur la rue Main à Lake Country pour collecter de nouveaux jouets non emballés adaptés aux enfants jusqu’à 12 ans.

Les dons en espèces, par chèque et en nourriture seront également acceptés.

“Noël peut être une période stressante pour les familles”, a déclaré le Sgt. Jon Collins, commandant de détachement de la GRC de Lake Country. “C’est notre façon de redonner à notre communauté quand elle en a le plus besoin à cette période de l’année.”

Depuis 2012, Cram the Cruiser a recueilli plus de 14 500 livres d’articles donnés, 235 cadeaux non emballés et plus de 50 000 $ à la banque alimentaire.

« Nous apprécions vraiment les dons recueillis par la GRC de Lake Country », déclare Joy Haxton, gestionnaire de la Lake Country Food Bank. “Les dons recueillis à Lake Country contribuent à rendre Noël plus lumineux pour les familles locales dans le besoin au sein de notre propre communauté.”

