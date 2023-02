Craintes pour toute l’équipe de joueurs de volley-ball de l’école piégés dans les décombres du tremblement de terre en Turquie alors que le nombre de morts atteint 20 000

Les CRAINTES grandissent pour toute une équipe de volley-ball de l’école coincée sous les décombres à la suite des tremblements de terre catastrophiques en Turquie.

Au moins trois membres du groupe ont été retrouvés morts alors que le nombre de morts de la catastrophe a atteint jeudi le sinistre cap des 20 000.

Des membres de l’équipe féminine de volley-ball du Famagusta Turkish Maarif College sont toujours portés disparus Crédit : Famagouste Turkish Maarif College

Les sauveteurs recherchent également des membres de l’équipe masculine de volley-ball Crédit : Famagouste Turkish Maarif College

Une vue aérienne de bâtiments effondrés à Adiyaman Crédit : Getty

Le désespoir s’est emparé de la Turquie et de la Syrie depuis les horribles tremblements de terre qui ont frappé lundi – avec des milliers de personnes toujours portées disparues.

Une équipe de volley-ball de filles et de garçons s’était rendue dans la ville turque d’Adiyaman depuis le Famagusta Turkish Maarif College dans le nord de Chypre avec des enseignants et des parents pour un tournoi.

Ils séjournaient à l’hôtel Isias lorsque le bâtiment à plusieurs étages s’est soudainement effondré.

Quatre du groupe de 39 ont miraculeusement survécu à l’effondrement et se sont précipités hors de l’épave.

Mais deux enseignants ont été retrouvés morts mercredi, et le corps d’un des élèves jeudi, selon les médias locaux.

Les parents paniqués des jeunes se sont rendus dans la région en attendant des nouvelles de leurs enfants.

Une grande partie de la ville a été rasée lorsque deux tremblements de terre d’horreur ont frappé en quelques heures lundi.

Une mère qui s’est rendue dans la région par avion a déclaré à Cyprus Mail : “Il n’y a aucune nouvelle de nos enfants, celui à qui nous avons demandé nous a dit qu’aucun enfant n’en est sorti.

“L’hôtel de huit étages s’est complètement effondré.”

Cela survient alors que les espoirs de retrouver des survivants enterrés sous les décombres s’amenuisent.

Les experts ont averti que la fenêtre de survie de ceux qui sont encore piégés sous des bâtiments détruits diminue au fil des jours.

David Alexander, professeur de planification et de gestion des urgences à l’University College de Londres, a déclaré: “Statistiquement, aujourd’hui est le jour où nous allons arrêter de trouver des gens.

“Cela ne signifie pas que nous devrions arrêter de chercher.”

Des responsables turcs ont déclaré que près de 3 000 bâtiments s’étaient effondrés dans sept provinces différentes, y compris des hôpitaux publics.

Des photos et des vidéos déchirantes montrent des corps retirés des bâtiments renversés dans des villes réduites en ruines à la suite de l’un des tremblements de terre les plus meurtriers au monde depuis plus d’une décennie.

Les équipes d’urgence ont utilisé des pioches, des pelles et des marteaux-piqueurs pour creuser dans le métal et le béton tordus et ont parfois encore extrait des survivants.

Mais à certains endroits, leur objectif s’est déplacé vers la démolition de bâtiments instables.

Des images déchirantes ont montré le moment où une petite fille a protégé son frère alors qu’elle était coincée sous les décombres.

Les jeunes ont été secourus après avoir été coincés pendant 36 heures.

Miriam, sept ans, s’accrochait désespérément à son jeune frère alors qu’elle suppliait le secouriste de “nous sortir d’ici”.

Le séisme massif de magnitude 7,8 s’est déclenché tôt lundi avec une telle force qu’il a déplacé le pays de 10 pieds.

Deux autres tremblements de terre ont frappé dans les 24 heures qui ont suivi la secousse initiale, laissant une traînée de destruction s’étendant sur des centaines de kilomètres le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie.

Le nombre de morts jeudi a tragiquement dépassé les 20 000.

Les autorités turques ont confirmé que 17 134 personnes sont mortes, tandis qu’au moins 3 317 ont été retrouvées mortes en Syrie, portant le total à 20 451.

Les lecteurs de Sun ont aidé à envoyer plus de 500 000 £ aux personnes touchées par la catastrophe grâce à notre appel contre le tremblement de terre après seulement deux jours de collecte de fonds.

Tout l’argent de l’appel à l’aide du Sun est reversé à la Croix-Rouge britannique, fournissant des secours sur le terrain à la suite de la catastrophe en Turquie et en Syrie.

Mert Tartar, deux ans, a été sauvé après 79 heures sous les décombres Crédit : Getty

Une fille photographiée protégeant son jeune frère Crédit : Jam Press Vid

Une vue aérienne montre des bâtiments effondrés à Kahramanmaras Crédit : Reuters

Les habitants se frayent un chemin à travers les destructions à Alep, en Syrie Crédit : AP

Ces images montrent les dégâts avant et après le séisme meurtrier Crédit : AP

Les équipages recherchent frénétiquement des survivants Crédit : Getty