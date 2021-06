Craintes pour Samuel Olson, 6 ans, qui a été porté disparu la semaine dernière mais qui a peut-être disparu il y a un MOIS

L’inquiétude grandit pour Samuel Olson, six ans, porté disparu la semaine dernière, car les flics craignent qu’il n’ait en fait disparu il y a un mois.

La petite amie de son père, Theresa Balboa, a affirmé l’avoir vu jeudi dernier, mais les autorités soupçonnent que l’enfant a peut-être disparu des semaines avant qu’il ne soit porté disparu samedi.

Samuel Olson, porté disparu la semaine dernière Crédit : ABC13

Une recherche effrénée est en cours pour le garçon disparu Crédit : Click2Houston

La petite amie de son père, Theresa Balboa, qui a affirmé avoir vu le petit pour la dernière fois le 27 mai Crédit : Click2Houston

L’assistant exécutif du département de police de Houston, Larry Satterwhite, a confirmé que les flics n’avaient pas vérifié la version des événements fournie par la petite amie de Dalton Olson.

Satterwhite a déclaré que la dernière observation connue de Samuel était à l’école primaire Holbrook dès avril.

« Tout ce que nous avons, ce sont des rapports. La dernière fois que nous le savons, pour un fait, il était à l’école et c’était le 30 avril », a déclaré Satterwhite aux journalistes hier soir alors que la police continuait de saisir des véhicules dans le cadre de son enquête.

Balboa a déclaré qu’elle avait vu Samuel pour la dernière fois dans le bloc 8800 de McAvoy Drive à Houston, au Texas, en disant à KTRK: « J’allais emmener Sam à l’école quand sa mère s’est présentée avec le policier … »

« Ou qui j’avais l’impression d’être un officier de police, et ils m’ont demandé de libérer Sam », a-t-elle poursuivi, notant qu’elle devait remettre l’enfant parce qu’elle n’avait aucun droit sur lui.

L’assistant exécutif du département de police de Houston, Larry Satterwhite, a déclaré que les flics n’avaient pas vérifié la version des événements fournie par la petite amie de Dalton Olson Crédit : ABC13

Satterwhite a déclaré que la dernière observation connue de Samuel était à l’école primaire Holbrook le 30 avril Crédit : ABC13

Balboa a affirmé que la personne avec la mère de Samuel était vêtue d’un uniforme de police complet, avec une arme à feu, des menottes et un badge du comté de Harris.

La mère de Samuel a depuis déclaré aux flics qu’elle ne savait pas où se trouvait l’enfant disparu, tandis que son père affirme avoir « littéralement essayé de tout faire dès le début pour faire ce qui est le mieux pour mon fils ».

« C’est tout mon monde et je ne peux pas imaginer s’il lui est arrivé quelque chose et je pense qu’il est toujours là-bas », a déclaré Dalton Olson, qui partage la garde de son fils avec la mère biologique de Samuel.

Pendant ce temps, les bénévoles du Texas EquuSearch ont parcouru une zone voisine autour de la Gulf Freeway et de Dixie Farm Road.

« J’ai travaillé beaucoup, beaucoup de ces cas. Je n’ai pas un bon pressentiment », a déclaré le fondateur de Texas EquuSearch, Tim Miller. « Personne ne peut trouver quelqu’un de crédible qui puisse nous dire la dernière fois où il a été vu et où. »

Mais lorsqu’il est apparu que l’enfant de six ans avait peut-être été vu dans un appartement appartenant à l’ami de Balboa au complexe Gateway at Ellington, les flics ont exécuté un mandat de perquisition et une Dodge noire a été mise en fourrière.

La petite amie de Dalton Olson a déclaré qu’elle avait vu son fils jeudi dernier Crédit : KHOU 11

Mais les flics n’ont pas vérifié la version des événements de Balboa Crédit : ABC13

Citant des dossiers judiciaires, Click2Houston a rapporté que Balboa a été accusé d’avoir agressé et « entravé [the] respiration » du père de Samuel en novembre 2020 et aurait étouffé Olson.

Il a obtenu une ordonnance restrictive contre elle, interdisant à Balboa d’avoir un contact direct avec Olson ou sa famille – mais le couple affirme avoir résolu leurs problèmes.

« Il s’agit de Sam », a déclaré Olson lorsqu’on lui a posé des questions sur l’incident, insistant sur le fait que son fils n’était pas là au moment de l’incident d’étouffement présumé.

Olson a également crédité sa petite amie de l’avoir aidé à s’occuper du petit garçon pendant qu’il était au travail, ajoutant: « J’ai l’impression de faire un mauvais rêve dont je ne peux pas me réveiller. »

Samuel mesure 3 pieds 9 pouces, pèse 50 livres, a les yeux bleus, les cheveux brun doré et il lui manque deux de ses dents du bas.

« Samuel a les cheveux châtains dorés, mais il a aussi une tache de cheveux blancs à l’arrière/à droite de la tête. Il lui manque deux de ses professeurs inférieurs et il a un pli (ou une zone pointue) sur le dessus de son oreille gauche », a noté Texas EquuSearch.

Il portait un t-shirt gris avec l’homme Kool-Aid dessus, un short en jean, des chaussures de tennis blanches « Buzz l’Éclair » et des chaussettes de super-héros dépareillées au moment de sa disparition.

La police exhorte toute personne ayant des informations à appeler la patrouille de police de Houston au 713-884-3131 ou la division des personnes disparues de la police de Houston au 832-394-1840.