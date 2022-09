Craintes pour les bébés nés dans les inondations dévastatrices du Pakistan

La famille de huit personnes a construit son abri avec des meubles et des draps de tissu, tout ce qu’elle a pu récupérer de sa maison inondée dans le village de Rijepur, près de Khairpur Nathan Shah, dans la province du Sindh, dans le sud-ouest.

Tenant son bébé de 24 jours, Shumaila, Solangi a dit qu’elle s’inquiétait pour son nouveau-né, qu’elle a emmené de l’hôpital alors que la pluie tombait parce qu’elle n’avait pas les moyens de payer ses médicaments. Maintenant, elle et ses cinq autres enfants ont faim, sont malades et se méfient des serpents qui recherchent également de la nourriture et des terres plus élevées. Son mari, salarié journalier, n’est pas en mesure de travailler.

“Tous ceux qui pouvaient se le permettre ont quitté ce village, mais nous sommes toujours là parce que nous n’avons pas les moyens d’aller n’importe où. C’est une question d’argent”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes des gens sans défense. Je suis aussi malade et c’est le troisième mois que j’ai de la fièvre et une infection de la gorge. Nous n’avons même pas les moyens d’acheter des médicaments.”

Environ 10% des établissements de santé du pays ont été endommagés par les inondations, a déclaré lundi le représentant de l’OMS au Pakistan, le Dr Palitha Gunarathna Mahipala. Il s’est dit particulièrement préoccupé par les 1,2 million de femmes enceintes qui figurent parmi les centaines de milliers de personnes déplacées. Solangi a peut-être survécu à la naissance de son bébé, mais elle sait qu’une bande de terre entre les eaux de crue n’est pas un endroit pour un bébé. Bien qu’elle ait dit qu’elle s’y sentait plus en sécurité que dans un camp de secours à proximité qui n’est accessible que par bateau. “Il n’y a rien dans le camp de secours”, a-t-elle dit. “Les gens sont impuissants. Ils ne donnent rien aux gens. C’est mieux de vivre ici”, a-t-elle déclaré. « Paludisme aux proportions épidémiques » Partout au Pakistan, d’autres comme Solangi survivent grâce aux rations abandonnées par les travailleurs humanitaires en attendant que les eaux se retirent. Une dizaine de familles sont entassées avec Solangi sur la bande de terre qui, à certains endroits, ne mesure que 15 pieds, soit moins de cinq mètres de large. Les mouches pullulent autour du visage des enfants pendant leur sommeil, et il est difficile d’éviter les moustiques porteurs de la menace du paludisme, qui peut provoquer de la fièvre, des symptômes pseudo-grippaux et parfois la mort. “Une dame est venue ici et a promis qu’on nous fournirait des moustiquaires mais elle n’est jamais revenue”, a déclaré Solangi. “J’attends toujours ça. Ils ont aussi enregistré mon nom mais elle n’est pas revenue.” Mahipala a déclaré que l’OMS voyait “un paludisme aux proportions épidémiques” et que les cas de typhoïde et d’infections de la peau, des yeux et des voies respiratoires devenaient de plus en plus fréquents. “Nous craignons que la situation ne s’aggrave avec l’impact humanitaire et de santé publique plus important, en particulier dans la province du Sind, alors que l’eau se déplace vers le sud du pays”, a-t-il déclaré. L’OMS estime qu’environ 634 000 personnes vivent dans des camps de personnes déplacées, mais ce nombre pourrait être plus élevé car il est trop difficile d’accéder à certaines zones. “Nous sommes pauvres et ne pouvons pas sortir de cette zone” Sur la bande de terre, les enfants se mêlent aux familles d’éleveurs sauvées de l’inondation, et s’amusent à patauger dans l’eau qui recouvre désormais leur petit village. Mai Haleema, 70 ans, veille sur eux, mais surtout lorsqu’ils dorment. Elle craint que les plus jeunes enfants oublient où ils se trouvent et tombent accidentellement dans l’eau qui se trouve à quelques mètres de leur lit. “Nous gardons nos yeux sur nos enfants après le coucher du soleil. Ils pourraient tomber dans l’eau en croyant s’ils vivaient dans leur ancienne maison. Nous devons prendre soin d’eux”, a déclaré Haleema. Haleema a déclaré à CNN qu’elle avait été témoin de la dure saison de la mousson au Pakistan tout au long de sa vie, mais c’est l’une des pires. Le Pakistan est en première ligne de la crise climatique, confronté à une série d’événements météorologiques extrêmes ces derniers mois, allant de vagues de chaleur record à des inondations destructrices. “Cette région a été frappée par des inondations quatre fois dans ma vie, mais je me souviens de trois d’entre elles. Mais cette fois, les fortes pluies ont aggravé la situation. Le niveau de l’eau n’était pas si élevé dans le passé”, a déclaré Haleema. Elle s’inquiète pour l’avenir, mais ne pense pas trop à sa maison endommagée. “Il est inutile de pleurer maintenant”, a-t-elle déclaré. Elle et Solangi sont plus inquiètes pour les enfants et comment ils vont survivre à cette épreuve. “Nous devons économiser de la nourriture pour nos enfants”, a déclaré Haleema. “Dieu peut nous aider.” Solangi espère aussi une intervention divine pour les sauver d’un désastre que personne n’a vu venir. “Dieu est notre sauveur. Je ne me sens pas bien”, a-t-elle déclaré. “Mes enfants sont aussi malades. Je dois aller chercher de l’eau.”

Hira Humayun de CNN à Atlanta a contribué au reportage.